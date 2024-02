"TO JE JEDINA PRAVA PRIČA" Oglasio se Desingerica nakon što su ga pominjali u rijalitiju! Evo šta kaže za drugaricu s mora

Odnos repera Dragomira Despića Desingerice i kontroverzne starlete Maje Marinković mesecima intrigira javnost, a povezanost među njima desila se prošlog leta kada su u Crnoj Gori uhvaćeni zajedno u bazenu.

Iako je oženjeni reper nekoliko puta do sada demantovao da među njima postoji nešto više od prijateljstva, juče je pomenut u rijalitiju "Elita" gde Maja boravi.

foto: ATA images/Antonio Ahel

Nakon toga se ponovo oglasio, te otkrio šta se zapravo dešava među njima.

- Ona je najjača glava u "Eliti" i vreme je da Maja pobedi ove godine! To je jedina prava priča. Vreme je da Maja uzme to prvo mesto, zato što to zaslužuje - poručio je Dragomir Despić i još jednom demantovao natpise od letos.

- Te priče od letos demantujem ponovo. Maja i ja smo super drugari, super smo blejali, bili na nastupu Teodore Džehverović, to je sve - istakao je Desingerica.

foto: Printscreen

Podsetimo, atraktivna zadrugarka Maja Marinković je u emisiji "Pitanja gledalaca" uputila niz komplimenata na njegov račun.

Gledaoci su je pitali kako bi reagovala kada bi hipotetički saznala da ju je Desingerica okačio na priču na Instagramu, što ju je obradovalo, te ga je pozdravila i usput ponovo demantovala priče o njihovoj navodnoj, letnjoj aferi.

- Pozdravila bih ga, on je super momak. Mi smo se upoznali preko zajedničke drugarice Tamare, nije tačno ono što su pisali. On je dečko koji je napravio bum svojom pojavom i performansom. Što se mene tiče, o njemu zaista reči hvale - izjavila je Marinkovićeva.

Kurir.rs/ Blic/ Preneo: M.J.

