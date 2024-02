NE NAZIRE SE KRAJ MAJINIM OPERACIJAMA! Starleta ima u planu da izvadi rebra, plaši je samo jedno

Rijaliti učesnica Maja Marinković, podvrgla se brojnim estetskim zahvatima, ali po svemu sudeći, tu ne planira da se zaustavi.

O njenoj ugradnji silikona u zadnjicu nedeljama su pisali mediji, a Marinkovićeva je sada šokirala široke narodne mase, budući da je otkrila da razmišlja o tome da izvadi rebra.

foto: Printscreen

Ona se poverila cimerki u spavaćoj sobi da od sebe skroz hoće da napravi lutku, ali da se plaši jedino reakcije svog oca Radomira Takija Marinkovića.

foto: M.P./ATAImages

- Kad je bila žurka pre neki dan gledala sam se u ogledalu. Razmišljala sam kako bi mi bilo da mi je struk manji i reklo bi se da bih bila prava lutkica! Možda ću da izvadim rebro jedno kad izađem napolje. Tako bi mi bilo mnogo bolje, a iskrena da budem, i bez toga sam prava bombica! Ne znam samo šta bi mi otac rekao sad da me čuje. Mislim da bi to bila jedina stvar za koju bi rekao ne. Ovako mi je sve dozvolio, ali to, baš da vadim kosti iz sebe, to ne bi pustio - rekla je starleta, a cimeri su je u neverici posmatrali i pričali da je sad već otišla predaleko sa operacijama.

Bonus video:

