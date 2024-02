VENDI ŽESTOKO ISPROZIVALA ŽANU OMNIU, A MAJU I TAKIJA UNIŠTILA: Biljka puzavica sa uličarskim tetovažama!

Vesna Vukelić Vendi, žestoko je udarila na Maju Marinković i njenog oca, Takija, a takođe nije štedela reči ni na račun aktuelne učesnice Elite, Žane Đorđević.

Vendi je u svom stilu prokomentarisala sukob svojih prijatelja Ivana Marinkovića i Jelene Ilić sa Žanom Omniom, koji iz dana u dan dobija nove razmere.

- Jelena i Ivan su morali da shvate da je Žana ima dobar plan i program da se zakači za nekog ko je jak. Ona je biljka puzavica koja se obavije oko žrtve i krene da isisava. To bi bilo kad bi neki amater krenuo da se takmiči sa Mesijem. Ona je prošle godine imala želju da se sa Carem svađa, kako bi se omrsila o njegov rijaliti kredibilitet. Ona je nazvala reč ''šibicarenje'' kad su u pitanju Ivan i Jelena, a pojma nema ni šta govori. Pikira jake igrače. Ne ide na slabe, nego na najjače. To je isto kad je Duško Dugouško izazivao one u crtaću, kao da ja Tajsona izazovem. U pitanju je osoba koja je plastično urađena, to govori o njenim kompleksima. Ona ima oklop, veštačku tvorevinu. Fermetički zatvorena osoba. Njeni pokreti su robotirani. Ona je 24h našminkana. Njene tetovaže su uličarske, izgleda kao neki bokser. Uštogljena je kao jedna dama, to je jedna havarisana osoba. Ne znam samo zbog čega im blod plovi ka osuđivanju Anite i Anđela, jer su oni nisu vulgarni, u harmoničnom su odnosu - rekla Vesna, a potom udarila na Maju i Takija:

- Meni se ona Maja ne dopada, ne znam što je i spominjem. Onaj njen otac, njena desna ruka, vozika njene drugarice, pa ih posle pljuje. Govori sve najgore o drugim devojkama, a ne vidi kakva mu je ćerka. Ivan umesto da se sa nekom zadnjom stanicom života, poput Maje obračunava verbalno, on gleda da pljuje odnos Anđele i Anite. Ja sam uz Ivana i Jelenu, uvek ću i biti, ovo je samo moje mišljenje. Rijaliti traje, mislim da mogu da povuku ručnu i Žanu pošalju na smetlište, a da ljudski otpad uzmu pod svoje i sa njima se verbalno obračunaju - istakla je Vendi.

