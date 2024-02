"VIŠE VOLIM PARTNERA NEGO VLASTITU DECU" Vedrana Rudan ponovo šokira, a malo ko zna da je ovo njen sin!

Književnica Vedrana Rudan često je u centru medijske pažnje zbog svojih izjava i zbog toga što je poznata kao neko ko nema dlake na jeziku.

Naime, Vedrana nesumnjivo svakom svojom izjavom podigne pravu prašinu u medijima, a malo ko zna da ima uspešnog sina Slavena i ćerku Asju iz prvog braka, a inače udata je za advokata Ljubišu Drageljevića.

Inače sin Vedrane Rudan je Slaven Hrvatin koji je jedan od čuvenijih hrvatskih psihologa, a svojevremeno je objavio i knjigu svojih kolumni pod nazivom "Zlihologija". Zalaže se za zaštitu ljudskih prava, i levičar je. Istovremeno je i neka vrsta menadžera svoje majke, kao i administrator njenog vrlo posećenog sajta.

Jednom prilikom je o svojoj deci Vedrana napisala sledeće:

- Majka sam koja poput većine majki voli svoju decu, srećom ne bezuslovno. Ali sam i žena koja sebi daje za pravo da svog partnera, uglavnom, voli više nego vlastitu decu.

Nešto kasnije je malo korigovala svoj stav:

- Moja su deca uspešni, zreli, mladi ljudi zato jer sam im ja pomogla da to postanu. Sigurno im ne pada na pamet da me kritikuju ili da se na mene ljute. Samo ja u našoj ekipi imam pravo na ljutnju, ali me brzo prođe.

