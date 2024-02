KOMŠIJE RAZOTKRILE DARU BUBAMARU! Progovorili o njenom skandalu: Htela je da prevaziđe druge pevačice Evo kakva je bila u mladosti

Pevačica Dara Bubamara rođena je i odrasla, a i danas živi u Novom Sadu, a njene komšije su sada otkrile do sada nepoznate detalje iz njenog života.

Radojka Adžić dok još nije postala Dara Bubamara, detinjstvo je provela u novosadskom naselju Satelit gde je živela sa mamom, tatom i bratom. Komšije sve znaju o pevačici, a jedna je poznaje od kada je bila beba.

foto: Printscreen/Instagram

- Kada sam se doselila ona je imala samo tri meseca. Znam je i kao bebu i kad je plakala i kad je pevala i bila je slatko dete kad je bila mala, e kasnije mi se nije više dopadala - kaže iskreno Jovanka koja je pomenula i Darine fotografije koje su se pojavljivale u medijima.

- Slike i ono sve, nije joj trebalo, po meni. Njena mama je bila divna žena i ja verujem da to njoj ne bi prijalo, ali dobro takav je biznis, takav je posao, samo joj ne bih odobrila da me je pitala - kaže nekadašnja Darina prva komšinica Jovanka i dodaje:

- Mislim da je dobra osoba, samo kasnije ono što je počela to mi se nije svidelo. Mislim da je ona htela sa tim da prevaziđe sve druge pevačice, da ona bude popularnija. Nisam nikada o tome sa njom razgvarala, to je moje mišljenje, ali mislim da joj to nije trebalo.

O Dari na sceni i u medijima su nam pričale i druge komšije.

foto: Printscreen/Instagram

- Kako tržište traži tako se i ona ponaša, ali uvek je iskrena, uvek je ista. Volim što je uvek iskrena i dosledna - kaže komšinica koja živi nedaleko od stana u kom je Dara nekada živela sa roditeljima.

Sa njenim mišljenjem se slaže još jedna sugrađanka.

- Ona je toliko jedno iskreno stvorenje, nit ona šta patetiše, samohrana majka, ja sam samohrana, pa znam kako to ide, ali nikad nisam patetisala, tako i ona - kaže komšinica i dodaje poruku za Daru:

- Samo da peva, ne mora da se onako oblači. Jednostavno da peva, to je ona, samo da peva.

Koliko je bila bliska sa pevačicom komšinica iz zgrade u kojoj je Dara živela nam je dočarala pričom o Radinom oblačenju i tome da je dolazila da je pita kako izgleda.

- Kada je stanovala ovde i kada je počela tu karijeru, puno puta je volela da pita kada nešto treba da obuče i ja joj kažem: "Rado, pa prošli put si bila u tome", a ona kaže: "Jao, kako ste zapamtili". Nije baš da je pitala za modne savete ali htela je da razgovara - kaže Jovanka.

foto: PrintScreen Instagram

Komšinica se seća i njenih prvih zarada ali i toga da je umela roditeljima da daje novac.

- Umela je ona i roditeljima da pomogne. To sam primetila puno puta. Jedne godine su bili na moru u Petrovcu, nju nije mrzelo da dođe, bili su na plaži, ona je došla i ostavili im na recepciji da oni ne bi imali problema. Umela je da im pomogne - priseća se Jovanka.

Kako je Dara odrastala u njenom životu je bilo i simpatija, onda i ozbiljnijih ljubavi, pa i brakova, a Jovanka je i u to upućena.

- Kako da ne, sećam se Milana, sećam se ja i Lakija. Ovaj što ima sina sa njim, on mi se jako dopadao, pored Milice, mame, on je nju.... On je nju na rukama nosio kada se razbolela - kaže Jovanka koja Darinog sina nije viđala toliko često u njihovom komšiluku.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

- Pravo da kažem ja sam ga na početku viđala, dva puta u životu, a videla sam ga više u Futogu, jer sam ja iz Futoga, a sad zadnjih godina ga nisam viđala, samo dok je bio manji.

A koliko joj se dopao Milan sa kojim je Dara bila u braku rekla nam je još jednom.

- Tu je mnog pogrešila, mogla je imati lep brak i lepu dovoljnu karijeru, nije morala biti najpopularnija, ali ona je htela tako - kaže iskreno Jovanka u emisiji "Metar moga sela".

