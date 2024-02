"ŽENIN ŠVALER ME JE TUKAO U MOM STANU, UHVATIO SAM IH NA DELU" Žika Šarenica o drami sa ženom i njenim ljubavnikom

Žika Nikolić, poznat po emisiji "Žikina šarenica", javno je ispričao šta mu se dogodilo jednom prilikom i osvrnuo se na bivšu suprugu i šokirao pričom da ju je uhvatio sa ljubavnikom.

- Desilo mi se da me žena sa ljubavnikom sačeka na vratima, pa razbije - rekao je on i objasnio da je u pitanju bivša supruga, koja je odlučila da ode iz braka, ali ostane u zajedničkom stanu.

foto: Zorana Jevtić

- Zakačila je rezu na vratima s ljubavnikom, a kada sam ja pozvonio, rezu nisu skinuli, nego me sačekali s pesnicom po nosu. Tada sam bio ljut, da sam ih sreo na ulici, a da nije bio pešački prelaz, ja bih ih zgazio. Bogu hvala, brzo me je prošao bes - ispričao je Žika Šarenica jednom prilikom u "Magazinu In".

Podsetimo, dugogodišnji voditelj kojeg publika pamti po emisiji “Žikina šarenica”, poslednjih godina je vodio i Jutarnji program na Pink televiziji. Ipak, Žika Nikolić nedavno je otišao u penziju, a kako kaže penzionerski dani mu baš prijaju:

- Pronašao sam zanimaciju, neki svoj smisao. Družim se sa prijateljima. Pročitam neku knjigu. Osnovao sam sa prijateljima jedno udruženje koje se zove „Udruženje ljubitelja srpske tradicije“ i sada radimo neki serijal. Videćemo kad završimo kako će to da ispadne. Zove se Kraljevske banje Srbije. Ima osam banja u Srbiji, gde su kraljevi Srbije i jedne i druge dinastije umešali prste i potpomogli razvoj tih banja. Sad smo završili priču o Banji Koviljači, sledi Vrnjačka Banja. Biće to jedan lep serijal - ispričao je Žika.

Kurir.rs/ Blic/ Preneo: M.J.

