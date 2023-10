ŽIKU ŠARENICU PRVA ŽENA SAČEKALA SA ŠVALEROM U STANU! Doživeo pravu dramu: Pozvonio sam i dobio sam po nosu!

Voditelj Žika Nikolić, poznat po emisiji "Žikina šarenica", javno je ispričao šta mu se dogodilo jednom prilikom i osvrnuo se na bivšu suprugu i šokirao pričom da ju je uhvatio sa ljubavnikom.

- Desilo mi se da me žena sa ljubavnikom sačeka na vratima, pa razbije - rekao je on i objasnio da je u pitanju bivša supruga, koja je odlučila da ode iz braka, ali ostane u zajedničkom stanu.

foto: Petar Aleksić

- Zakačila je rezu na vratima s ljubavnikom, a kada sam ja pozvonio, rezu nisu skinuli, nego me sačekali s pesnicom po nosu. Tada sam bio ljut, da sam ih sreo na ulici, a da nije bio pešački prelaz, ja bih ih zgazio. Bogu hvala, brzo me je prošao bes - ispričao je Žika Šarenica jednom prilikom u "Magazinu In".

Podsetimo, Žika je ranije govorio i o skidanju "Šarenice" sa programa.

- Epidemija korone je promena načina života. Ova emisija se odlikovala slikanjem radosti života. Za ovih godinu dana, nije nam pružila priliku da taj segment života promovišemo. Ako se ukaže mogućnost da nastavimo u punom formatu - nastavićemo. Draž te emisije je druženje i slavljene života. Dok traju ograničenja okuljanja nije realno izvoditi takve performanse - rekao je Žika pre izvesnog vremena.

kurir.rs

