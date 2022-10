"POSTAO SAM JUTJUBER, VREME PROVODIM PO KAFANAMA!" Žika Šarenica otkriva za Kurir gde je nestao i da li je zadovoljan PENZIJOM

Živorad Žika Nikolić se tiho, bez pompe, povukao s malih ekrana. Legendarnom voditelju zabavne emisije "Žikina šarenica", kao i Jutarnjeg programa, pre pola godine istekao je ugovor s Pink televizijom, koji on nije produžavao.

I dok se mnogi pitaju zašto nema Žike na televiziji, on u razgovoru za Kurir otkriva kako izgledaju njegovi penzionerski dani.

foto: Zorana Jevtić

- Fantastično. S Pinkom sam završio. Istekao mi je ugovor, a zasad ništa nismo produžavali. Sad penzionerski uživam.

Kakav je penzionerski život?

- Zavisi kako ga ko pravi. U mom slučaju je dobar, nemam primedbi. Tu sam u Beogradu s porodicom, malo putujem i tako prolaze dani.

Da li vam nedostaje druženje s gledaocima?

- Ne znam šta da vam kažem. Prošlo je tek pola godine. Ne mogu da kažem da mi nedostaje. Uživam ovako. Spavam duže bar.

Da li se čujete s kolegama, ima li naznaka da ćete se vratiti?

- Ništa ne forsiram, jer nemam neki razlog. Nisam ni razmišljao o povratku, ali nikad se ne zna.

Šta pratite na malim ekranima?

- Medijska scena trenutno nije po mom ukusu, suviše je te neke politike, naročito na kanalima s nacionalnom frekvencijom. Sadržajniji su kablovski kanali. Pa i kod vas na Kurir televiziji ima baš lepih i korisnih stvari. Vidim da lepo radite, video sam i vašu emisiju "Sceniranje", čini mi se...

foto: Zorana Jevtić

Kako vam se dopada, šta treba da promenim?

- Ništa, ti imaš neki svoj način rada koji je drugačiji od drugih. Ti si jedna od retkih koju sam zapamtio. Sve je previše slično, a ti imaš svoj stil nastupa s gostima koji se meni dopada.

Koji biste mi savet dali?

- Nemam primedbu. Ne pričam ti to kurtoazno. To je moje mišljenje. Ja sam tokom karijere svakakve priče o sebi slušao. Bilo je onih koji su me podržavali, ali i onih koji su me osporavali. To je dobro, i bolje je kad ima oštrih. Ja sam uvek kritike prihvatao. Vredi dobronameran savet. Imaš svakakvih gluposti i priče, ali ono kad ti neko nešto korisno kaže, isfiltriraš i shvatiš da može da se koristi. Ti imaš zanimljive poznate ličnosti i uvek nađeš način da to lepo plasiraš. Vidim da se lepo pripremiš, pa malo iščačkaš stvari... Kad je dobra priprema, izvođenje je zabava, a ti to baš lako radiš.

Vi ste stub našeg zabavnog, pa i informativnog programa, nedostajete gledaocima.

- Jeste, to je tačno. Radim ja privatno neke stvarčice. Tokom leta sam radio sa sportskim savezom. Pratio sam seoske sportske igre. Napravili smo udruženje ljubitelja srpske tradicije, pa sam se time bavio. Ima posla ko hoće da radi. Uvek ima načina za zanimaciju. Najgluplje je prepustiti se slučaju. Ja kreiram svoje aktivnosti sad.

foto: Marina Lopičić

Plate nema, a da li ste zadovoljni penzijom?

- O, da! Redovna je i sve je dobro.

Jeste li ovako zamišljali to treće doba?

- Ne primećujem višak vremena. Sve je kako se organizujem. Sada malo kasnije ustajem, pa malo s porodicom raspravimo šta nam je da delamo tog dana. Nađemo se na ručku. Recimo, dosta vremena provodim po kafanama.

Da li putujete sada više?

- Da. Celo leto sam proveo na putovanjima. Imam i Jutjub kanal i postavljamo pričice s naših susreta i putovanja. Uglavnom, vikendom lutamo po Srbiji. Sad idu hladniji dani, ali uvek se nešto iskombinuje.

Kako ste sa zdravljem?

- Odlično, da kucnem u drvo.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs/Ljiljana Stanišić

