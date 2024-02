"NEMA SMISLA, TO PITAJTE MELINU" Prvo oglašavanje Harisa Džinovića o RAZVODU: "Znaju deca šta se dešava, mene ništa ne pogađa"

Haris Džinović nakon što je nedeljama glavna tema medija zbog razvoda sa svojom sada već bivšom suprugom Melinom Džinović, stao je pred kamere i progovorio o situaciji u kojoj se trenutno nalazi.

foto: Vladimir Šporčić

Pevač je prvo govorio o svojim pesmama, da je aktuelniji nego ikada, a da ne zna zađto je to tako, a otkrio je i da dueta u njegovoj daljoj karijeri neće biti.

Nakon toga voditelj emisije "Premijera vikend specijal" pitao je Harisa kako komentariše to što je njegova ćerka vrlo zanimljiva medijima na šta je on odgovorio da nema problem sa tim i da ako se sviđa medijima da treba to da nastavi da radi. Nakon toga išlo je famozno pitanje vezano za njegov bračni status na šta je pevač dao kratak odgovor:

- Ne želim da pričam o tome. Nema smisla da me pitate za moje privatne stvari. Zvali su me mnogi ali ja to neću da komentarisem. Ne razgovaram sa svojom decom o ovoj situaciji a ni sa Melinom, pitajte njih. Ja ništa ne znam i mene ne pogađa ništa. - rekao je Džinović u emisiji "Premijera vikend specijal.

