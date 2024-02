DŽEJ MU GLUMIO U SPOTU, A ON MU SE ODUŽIO NA NEVEROVATAN NAČIN NAKON SMRTI! Poznati reper istetovirao lik Ramadanovskog

Legendarni pevač Džej Ramadanovski bio je izuzetno poštovan i voljen među narodom, a ista situacija bila je i u krugu njegovih kolega.

O tome koliko su ga poštovali oni koji su se bavili istim poslom kao i on govori činjenica da je reper Vuk Mob čak istetovirao pevačev lik.

Uz Džejev lik reper je dodao i stihove „Vetrovi me lome, ja teram po svome“, a jednom prilikom je ispričao zbog čega se odlučio na ovaj potez.

- Imam istetoviran Džejev lik, njega sam mnogo voleo i bio mi je izuzetno drag. To je možda jedini pevač sa naše estrade koga sam voleo kao da mi je rođeni, a da me pitaš zašto, ne znam. Voleo sam njegovu muziku i moj pokojni otac je takođe voleo njegovu muziku tako da mislim da je to nekako sve vezano jedno s drugim - objasnio je reper za Grand.

foto: Printscreen Instagram

Džejeva smrt je veoma dotukla repera Vuka Moba koji se tada potresnim rečima oprostio do legende.

- Dobri moj, za mene si ti živ dok sam ja živ! Kako pesmom, tako i duhom, a eto i sada slikom koja će uvek biti uz mene! Vreme sve briše, a ti ćeš živeti večno, legendo - poručio je reper.

Džej bio u spotu Vuka Moba

Vuk Mob je svojevremeno snimio pesmu pod nazivom "Slavija", a u spotu iste pojavio se i legendarni pevač.

Snimanje se odigralo u kafani gde su se Džej i Vuk odlično provodili, a reper se pohvalio da mu je čast što je upravo Džej pristao na saradnju.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

02:21 BOJANIĆ KUPIO PESMU ZA NEVEROVATNU CIFRU! Kad je platio, kompozitor ŠOKIRAO njega i njegovog sina! Prvo bili ganuti, A ONDA...