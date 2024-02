VELIKA MI JE ŽELJA DA UPOZNAM PRVU SUPRUGU DŽEJA Zvezda filma NEDELJA: Studirala sam biologiju, ali sam sebe samo videla u glumi

Film "Nedelja" videlo je već više od 400.000 ljudi, a jednu od zapaženih uloga u ovom ostvarenju ostvarila je Ana Pindović.

Mlada glumica dolazi iz Vrbasa, gde je završila gimnaziju, a onda je krenula na zanimljiv put, koji će je na kraju odvesti ka sedmoj umetnosti. Gledali smo je kao Jasnu u "Oluji", kratkom filmu "Besnilo", a igrala je i u američkoj seriji "Predstraža".

Za Kurir se prisetila snimanja filma i otkrila da joj je želja da upozna Nadu, suprugu popularnog pevača, koju je oživela na velikom platnu.

Kako ste se spremali za ovu ulogu?

- Veći deo moje pripreme protekao je u maštanju. Imala sam jednu fotografiju koje sam izučavala, kao i beskrajno šarmantni spot za pesmu "Lubenica". Mislim da kreativna sloboda uvek postoji ako je mi stvorimo. Jedino što je meni bila otežavajuća okolnost jeste neka vrsta pritiska koja je neminovna kada se radi o stvarnoj ličnosti, koja je tu sa nama. Nadu, nažalost, nisam upoznala, ali bi mi bila velika želja i čast da je upoznam.

Nosite li lepe uspomene sa snimanja?

- Sa seta nosim samo lepa sećanja. Zaista je bilo rasterećujuće raditi sa ovakvom ekipom, ispred i iza kamere. Skoro svaki snimajući dan protekao je u radnoj i pozitivnoj energiji. Kada vidite da se cela ekipa bori za projekat, onda je neminovno da se sada beru slatki plodovi.

Imate li neku anegdotu ili zanimljivost?

- Mogu da kažem da nam je bilo veoma lepo kad smo snimali scenu veselja na svadbi, gde nam je pevao fenomenalni Željko Paganini. Nakon što je reditelj rekao "kupljeno", sasvim spontano se veselje produžilo i na naredne tri pesme i nakon što je kamera prestala da snima.

Kako ste se zaljubili u glumu i šta je bilo presudno?

- Kad bolje razmislim, presudan momenat desio na Biološkom fakultetu, kada sam nakon dve godine odlučila da presečem i odustanem od biologije jer prosto sebe nisam videla u nauci. Moje interesovanje za glumu krenulo je nakon trećeg razreda gimnazije, kada se srednjoškolke i srednjoškolci pitaju šta upisati, koji je to poziv kojim oni žele da se bave. E, tako sam se i ja pitala i došla na ideju da se oprobam u glumi. Čitajući i istražujući više o tom pozivu, shvatila sam da imam predispozicije da se bavim ovom profesijom. Moram da kažem da sam zahvalna Sonji Josić, divnoj glumici iz Novog Sada, koja me je prva usmeravala na put prijemnog ispita. Ona je umnogome zaslužna za to kako ja rezonujem kao glumica. I eto, nekoliko prijemnih ispita kasnije upisala sam Fakultet savremenih umetnosti.

Gde ćemo vas još gledati?

- U novom filmu Maje Miloš "Pukotina u ledu" i skečevima "Lektizer" obrazovnog programa RTS, koji su u postprodukciji, tako da će biti prilike i njih da pogledate u skorijoj budućnosti.

