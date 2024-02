"IMAM 16 MILIONA, A DŽEPOVI PRAZNI" Bosanac udario na estradu: "Samo se deru, SIROTINJA" Pecnuo i ćerku Džidžu

Harmonikaš i član takmičenja "Zvezde Granda" Dragan Stojković Bosanac govorio je o problemima sa kojima se susreću današnji autori.

Muzičar se dotakao prošlih vremena, pa je naglasio da su klubovi i urbana muzika koja se u snimanju programira promenili dosta toga kada je naša estrada u pitanju, a "pecnuo" je i ćerku, pevačicu Aleksandru Stojković Džidžu.

foto: Damir Dervišagić

"Danas nema mecena, nemamo ni izdavača, ona ili on mora da plati sve. A najbolji zvuk se dobija sa muzičarima, a ne programiranjem. Današnji snimci kada se slušaju, počev od moje Džidže pa nadalje, to se samo dere, nema dinamike, nema svirke. Amerikanci to drugačije rade, oni prvo naprave demo snimke, pa čuju pesmu, a onda snimaju glas u Los Anđelesu, pa bas u Čikagu, u Njujorku violine gude, pa sve onda sastave i tako se dobije kvalitet", rekao je on.

Bosanac je podvukao da je još jedan veliki problem za muzičare i autore nastao onog momenta kada je muzika prešla na digitalne mreže, gde nema velike zarade, pa tako danas pevači sve ređe snimaju albume.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

"Kod nas je žaba videla da se konj potkiva, pa je i ona digla nogu. Ne možeš ti sa sirotinjom uraditi tako nešto. Možeš staviti logo od 'mercedesa' na 'juga', ali 'jugo' ostaje 'jugo'. Osamdesetih godina se zarađivalo, ali se plaćao porez na ukupan prihod građana i to je bilo sve regularno. Ja danas na jednom mom kolu imam 16 miliona pregleda, ali su džepovi prazni, te pare su ništa u odnosu na to", poručio je Bosanac.

