OVDE JE EMINA JAHOVIĆ ŽIVELA DOK JE BILA U BRAKU SA MUSTAFOM! Jako obezbeđenje, niko ih ne vidi, posle razvoda ovu uradili s vilom

Emina Jahović, dok je bila u braku s turskom muzičkom zvezdom Mustafom Sandalom, živela je u kvartu Bejkos u Istanbulu.

Ekipa Kurira koja je boravila u ovom turskom gradu posetila je taj deo, gde smo saznali da su se nakon razvoda i srpska pevačica i njen bivši muž odselili odatle. Po ovom luksuznom naselju nije moguće prošetati se ukoliko vaš dolazak nije zakazan kod neke od porodica koje tu žive. Na samom ulazu nalazi se kućica u kojoj je obezbeđenje. Predstavili smo se i upitali za kuću pevačice i njenog bivšeg muža. - Ovde više ne živi gospodin Sandal. Bio je tu sa porodicom, ali svi su prodali kuće i otišli iz ovog kraja. Sada u toj kući borave drugi ljudi. Oni nisu poznati javnosti - rekao nam je čovek iz obezbeđenja.

Naselje u kojem je živela Emina foto: Kurir

I samo naselje je teško fotografisati. Upravo iz razloga što je tu zagarantovana privatnost, Emina i Mustafa su svojevremeno baš taj kvart odabrali za život. Sa auto-puta je nemoguće uslikati vile, tek se dve mogu videti sa ulice. Kako smo saznali, pevačicin bivši muž kupio je stan u istanbulskom naselju Bešiktaš, na kom se nalaze luksuzni tržni centar, hotel sa pet zvezdica, kao i poslovne kancelarije. I tamo smo bili. Mustafa je u zgradu ušao pola sata pre nego što smo mi došli. - Gospodin Mustafa je prošao pre pola sata. Da li imate zakazano kod njega, kako da vas najavimo? - upitali su nas na ulazu u centar, gde smo se raspitali o njemu.

Kvart Bejkos gde je pre nekoliko godina živela Emina foto: Kurir

S obzirom na to da nismo bili najavljeni, zahvalili smo se na informaciji i nastavili dalje. Tamo smo čuli da je i Emina takođe jedno vreme živela u ovoj zgradi, a posle toga se sa sinovima uselila u vilu iz koje puca pogled na Bosfor. - Mediji su ovde izveštavali o Mustafinom razvodu. On je ovde popularan, njegova žena nije, pa se o njoj slabo i zna. Čini mi se da ju je poznati fudbaler Edin Džeko jednom prilikom sreo u gradu. Priča se da živi u nekom kvartu, da nije više u stanu, ali to nije potvrđeno - rekao nam je Mirsad H., koji godinama živi i radi u Istanbulu.

foto: Kurir, Dragan Kadić

Ako je suditi po fotografijama koje pevačica objavljuje na Instagramu, vidi se da ona živi u kući, a ne u stanu.

Razvod je uvek stresno iskustvo, a iako su Emina i Mustafa tvrdili da će nakon okončanja braka ostati u prijateljskim odnosima, to se nije dogodilo. Koliko se njihov odnos pokvario, govori i činjenica da je Emina tužila Mustafu za alimentacije koje nije plaćao zbog, kako je naveo, loše finansijske situacije u kojoj se našao zbog korone.

foto: Printscreen/Instagram

01:13:49 SCENIRANJE 02.07.2023. RADA MANOJLOVIC