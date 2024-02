"UKLJUČITE GREJANJE U AUTU I ZNOJITE SE 20 MINUTA": Emina Jahović otkrila tajnu SAVRŠENOG IZGLEDA, a ovaj napitak je ključan

Pevačica Emina Jahović mnogo ulaže u svoj izgled, a sada je na Instagramu podelila dnevnu rutinu i trikove koje svakodnevno koristi.

- Da podelim sa vama svoju dnevnu rutinu. Započnite dan jednim šumećim C vitaminom. Posle 20 minuta do pola sata svež isceđen celerov sok sa jednim limunom, pola kašičice organske kurkume u prahu, pola kašičice organskog đumbira u prahu, jedna kašičica putera, u to sve stavite malo sveže mlevenog bibera, ljute mlevene paprike i malo himalajske soli kako biste aktivirali i pojačali dejstvo napitka. Sve to promešajte i popijte - napisala je pevačica na svom Instagram profilu.

foto: Pritnscreen

- Ukoliko nemate celerov sok, počnite dan mlakom vodom i par kapi limuna, u to takođe možete dodati gore pomenute začine.

Kafa spada u dnevne rutine većina ljudi, te je Emina upravo zato poseban akcenat stavila na ovaj napitak. Posle 20 minuta možete doručkovati ili popiti omiljenu kafu, ali bez ikakvog dodatka šećera, a pogotovo mleka. Trudite se da kafu ne pijete sa mlekom, ako možete tu kombinaciju izbegavajte u potpunosti.

I pored brojnih trikova i zdrave ishrane, fizička aktivnost je gotovo najbitnija, tvrdi pevačica.

- Ne zaboravite da se krećete. Svaki drugi dan je poželjno raditi sa težinama ili vežbe sa težinom vašeg tela 50 minuta, 10 minuta smirenog i koncentrisanog istezanja mišića. Kardio trening obavezno posle treninga najmanje 20 minuta na biciklu ili traci - napisala je ona, pa dodala:

foto: Printscreen

U danima u kojima ne vežbate u teretani pokušajte da odete 60 minuta u šetnju, po mogućnosti bržu, ili 30-40 minuta trčanja, plivanja ili veslanja na spravi.

Emina je otkrila da je na kraju svakog kupanja njena obavezna rutina i polivanje tela hladnom vodom.

Jahovićeva neretko uživa i u čarima saune, a za sve one koji nisu u prilici da je koriste,pevačica je navela poseban trik.

- Tuširajte se normalno, a nakon tuširanja obavezno još minut-dva tuširanja hladnom vodom preko celog tela i glave. Praktikujte da tu naviku steknete tokom svakog tuširanja. Hladna voda aktivira organizam, pomaže nervnim ćelijama da se oporave, podstiče cirkulaciju tela do te mere da kosa postane jača i sjajnija, a koža zategnutija i lepša. Tuširanje hladnom vodom pri kraju svakog tuširanja je nešto najlepše što sam otkrila i praktikujem u poslednjih godinu dana - istakla je pevačica.

foto: Printscreen

- Ukoliko imate saunu, obavezno praktikujte tu vrstu detoksa i znojenja kako biste izbacili toksine iz tela dva puta nedeljno. Ukoliko nemate saunu, provedite 20 minuta vremena u kadi sa što toplijom vodom u koju ste ubacili neku finu kupku sa solju, čak i samo so uz dodatak nekog eteričnog ulja lavande, citrusa ili bilo kog ulja za opuštanje mišića. So ima neverovatno dejstvo na telo, a pogotovo u čišćenju loše energije koju pokupite u toku dana - napisala je.

foto: Printscreen

- I još jedan trik. Ukoliko nemate ni sauni ni kadi, obucite se i utoplite što je više moguće, uđite u auto, uključite grejanje na maksimum i ostanite tu 15-20 minuta kako biste se preznojili. I naravno, na kraju tuširanje što hladnijom vodom. Eto malo saveta - zaključila je pevačica.

