MIROSLAV ILIĆ GRCAO U SUZAMA DOK JE PRIČAO O NJOJ! Stanišićka jedva progovorila, ovakvog pevača dosad NIKAD niste videli

Miroslav Ilić grcao je u suzama u emisiji "Pusti brigu" na Kurir televiziji koja se emituje nedeljom od 17.10 minuta.

Domaćica emisije Ljiljana Stanišić je upitala slavuja iz Mrčajevaca koja je najemotivnija pesma koju je snimio u karijeri, ali za njega. Muzički umetnik je objasnio da je to pesma o majci koju je prvi put javno izrecitovao upravo u ovoj emisiji.

foto: Kurir televizija

- Moja majka je umrla jako mlada. Imala je samo 47.godina meni je to jako teško palo. Čak sam dolazio u iskušenje i da se manem pevanja. Stvarno mi je teško palo. Onda me je jednog dana pozvao čika Obren Pjevović i ponudio mi jednu pesmu, pesmu o majci. Pošto se i njegova majka zvala Milica kao i moja i isto je mlada umrla. Ja mislim da je to najlepši tekst o majci koji je ikad iko napravio. Jedva sam je snimio jer je emotivna. Možete li mi verovati da je nikada nisam javno izveo. Nikad se nisam usudio da je otpevam javno jer sam se plašio da me emocije ne zanesu i bi sigurno, a toliko prelep tekst - rekao je pevač.

foto: Kurir televizija

Voditeljka ga je zamolila da po prvi put javno izvede tu pesmu, što je Miroslav učinio, ali kroz recitaciju.

- Oprosti mi majko, pesma tugu zbori. U čežnji za tobom bol u srcu gori. Ispred kuće cveće koje si sadila više nikad nećeš zalivati mila, ali ja ću majko po stopama tvojim zalivati cveće uzdasisma tvojim. Znam mnoge si noći zbog mene probdila, dok se s puta vratim da me vidiš mila. Na sobi se prozor lagano odškrine pa upitaš da l si stigo sine -

01:31 Miroslav ilić o pesmi koju je posvetio majci

Video snimak iz emisije je postao viralan na društvenim mrežama i beleži milionske preglede.

01:13:49 SCENIRANJE 02.07.2023. RADA MANOJLOVIC