"IMAO SAM ZDRAVSTVENIH PROBLEMA ZBOG RIJALITIJA, NE PRIPADAM TOM OKRUŽENJU" Pevač šokirao: Ipak, mnogo toga mi je doneo (VIDEO)

Pevač Nemanja Nikolić jendom je objavio da se kaje svog učestvovanja u Rijalitiji.

Estradni umetnik je, gostujući u emisiji "Divan šou", otkrio šta misli o rijaliti karijeri.

01:36 IMAO SAM ZDRAVSTVENIH PROBLEMA ZBOG RIJALITIJA, NE PRIPADAM TOM OKRUŽENJU Pevač šokirao: Ipak, mnogo toga mi je doneo

- Nije to karijera, to je moja loša škola, taj prvi u kojem sam učestvovao je bio pevački, dakle učestvovalo je 30 pevača. Bio sam tamo tri meseca, to je projekat koji nije uspeo. Bilo je pevača iz svih sfera. Ovo drugo, što sam ušao kao prijatelj kuće, ne ponosim se time, iako sam mnogo dobio od tog rijalitija, pevao sam i slikao non-stop. Tako su ljudi čuli šta nisu znali o meni, međutim, mislim da je to okruženje kojem ja ne pripadam.

- Jednostavno, nisam se snašao, bio sam previše dugo, dosta duže nego što je trebalo da budem. U rijaliti se ne bih vratio nikada u životu. Čak ni tada rijaliti nije bio kao danas, tada je bio kulturniji. To je neka životna škola, posle toga sam imao zdravstvenih problema, na to je uticao rijaliti jer sam bio sa nekim ljudima. Stvarno sam van toga.

