OVI PEVAČI U KARIJERU ULAŽU NULA DINARA, A RAZVALJUJU SE OD PARA! Jedan pravio KRUNU od evrića, drugi za noć uzeo 67.000 €

Pevač Darko Filipović bio je deo prve postave u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", u kojoj je dogurao do finala i osvojio četvrto mesto.

Iako su mu mnogi predviđali veliki uspeh, on je ipak odlučio da se povuče i posveti porodici. U medijima je koliko-toliko prisutan, a od "Ona, ona" koju je izdao 2012. godine i ima 23 miliona pregleda na platformi Youtube već duže vreme nema hit, ali to ne znači da ne zarađuje od pevanja.

Pevač se putem svog Instagrama pohvalio fotografijom sa nastupa na jednom privatnom slavlju u Petrovcu, dok mu je mikrofon, kao i čelo bilo "okićeno" evrima. Pevač je 2016, slavio zajedno sa domaćinima, a kako i ne bi, kada je iz minuta u minut dobijao pozamašne sume novca. S obzirom na to da ovakve proslave traju satima, ko zna koliko bakšiš je pevač odneo kući.

Njegov kolega Milan Dinčić Dinča 2008. je učestvovao u pomenutom takmičenju, gde je završio kao trećeplasirani. On se proslavio hitom "Ti si žena za sva vremena", koji je izdao 2012. godine, a do danas ova numera ima 18 miliona pregleda.

Za Dinču očigledno nema zime, bar kada su pare u pitanju, a pevač se pre jedno deset godina takođe javno pohvalio "krunom" od bakšiša koji su mu gosti napravili na slavlju u Kučevu, gde je nastupao sa koleginicom,Andreanom Čekić. Krunom su uglavnom dominirale novčanice od hiljadu dinara i ponekom od pet.

U košulji neverovatnog dezena Dinča je ponosno pozirao sa gomilom novca, a uz fotografiju je napisao:

- Tri dana bez sna 23917363829 sati pevanja… Inače sve je kul i sve je super! Nakon mnogo negativnih komentara poput: "Bahato do zla Boga" i "Estrada je dotakla dno" pevač je odlučio da obriše sliku sa socijalne mreže.

Takođe raniji učesnik muzičkog takmičenja, koji je 2009. godine došao do finala, Nemanja Nikolić, koji se proslavio pesmom "Drugarice", sa skoro 10 miliona pregleda.

Nemanja je takođe jedan od onih koji hrabro govore o ciframa koju zarađuju po "tezgi".

- Pevajući jednu pesmu, najveći bakšiš koji sam dobio za 20 godina karijere je 67.000 evra za noć. Podelio sam sa muzičarima na ravne časti - izjavio je folker ranije za Republiku.

Dragi Domić se prvi put pojavio 1997. godine na festivalu "Prvi Glas Srbije", a šira javnost ga je najviše upoznala kroz pomenuto takmičenje, gde je dogurao čak do šestog mesta.

Zbog autentičnog načina pevanja i boje glasa pobrao je sve simpatije publike, a nakon ovog muzičkog šou programa rado je viđen gost na svim slavljima.

- Nije zahvalno da ja govorim o tome, ali pre svega verovatno me zovu zbog moje emocije i energije koju prenosim na druge dok pevam. Ja sam mnogima pokušavao to da objasnim, ali to je zapravo nešto neobjašnjivo, to je momenat. Kada uzmem mikrofon ja se transformišem i više nisam onaj Dragi koji je bio pre toga, jedan normalan momak nego postajem jedna nenormalna muzička opsesija, mašina koja proizvodi emociju - rekao je pevač jednom prilikom za medije.

Domić nastupa često na privatnim veseljima, neki čak smatraju da je on jedan od onih koji dobro umeju da zarade bakšiš.

- Meni je to malo, ne znam, bez veze. Kao kraljevi bakšiša. Kada pogledaš, svaki drugi je kralj bakšiša, svaka treća kraljica, nije stvar u tome. Stvar je da ako već uzmete taj novac od gostiju, morate da ga zaslužite, da ga uzmete jer ste stvarno to iskreno uradili, preneli, da ste stvarno dočarali ono šta izvodite - rekao je za Kurir.

Muzikom i pesmom Domić je bio okružen od najranijeg detinjstva, jer potiče iz muzičke porodice, a ono čime se može pohvaliti jeste da je još kao mali dobio prvi bakšiš baš od kralja narodne muzike.

- Uvek sam imao tremu kada pevam Šabanu Šauliću. Sećam se i prvog nastupa pred njim, bio sam mali i imao sam sedam godina. Popeli su me tada na sto da mu pevam. Moj otac je muzičar i u to vreme je radio sa Šabanom i posle svirke dođu kod mene kući u Šabac i sviraju za svoju dušu. Uvek me je tata zvao da pevam Šabanu pa su se šalili i lepili mi novčanice.

- Šaban mi je rekao da jedini ja pevam njegove pesme na svoj način, da mu se dopada što ga ne imitiram! Govorio je da mu prija za uho i svak put me je zvao na rođendane, slave i veselja da pevam - zaključio je pevač.

