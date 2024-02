"ZARADIO SAM 67.000 EVRA ZA VEČE" Pevač otkrio neverovatnu priču: Trebalo je da se porodi, pozvala je moju suprugu i rekla...

Pevač Nemanja Nikolić gostovao je u emisiji "Divan šou" kod voditelja Ivana Gajića, gde je odgonetnuo najveću zaradu za jedno veče.

S obzirom na to da je izvirila informacija da je popularni pevač na jednom veselju profitirao čak 67.000 evra, Nikolić je otkrio da li je to informacija ili dezinformacija.

- Skoro je izašlo nešto vezano za to, kao nas četvorica, naše fotografije, i stoji natpis "pevači koji najmanje ulažu u svoju karijeru" što uopšte nije tačno. I ove, prošle i pretprošle godine izbacivao sam pesme sa spotovima, sve to puno košta. Svakako, ovo vezano za bakšiš jeste tačno, to je bilo pre 15 godina, a ne želim da kažem od koga. To se jednostavno desilo, ne znam u čemu je problem.

Potom je otkrio da je tokom Zvezde Granda bio u svađi sa Slavicom Ćukturaš:

- Dugo nismo pričali, a onda smo se pomirili kada je ona trebala da se porodi. Zvala je moju suprugu da joj da moj broj, jer je želja Slavicinog bivšeg supruga bila da ja pevam na rođenju deteta. Ja sam to prihvatio bez ikakve nadoknade i otišao od srca. Proveli smo se fenomenalno, tada smo se i pomirili.

