ABRONOŠA VAM OTKRIVA TAJNU VEKA! Paun odveo Lutku u pozorište, pa ih Golubica nahvatala na delu

Drage moje abronošice, prešla sam pola sveta da bih vama donela sočne pričice. Da krenemo odmah od sporta. Jedan moćnik iz sveta sporta je u tajnoj vezi s devojkom koja nije poznata javnosti. I to bi sve bilo u redu da nije oženjen. Njega ćemo da zovemo Paun, a nju Lutka.

Paunovu ženu ćemo da zovemo Golubica. E sad, Lutka je mlada, lepa, atraktivna i on je poželeo da se s njom prošeta do pozorišta. Skockao se on, izašao iz kuće, u kolima se naparfemisaom otišao po svoju dragu ljubavnicu. Lutka se takođe namunjila samo tako. Ne može ništa loše da se kaže, izgledali su skladno, iako je on skoro tri decenije stariji od nje. Ali tamo belaj. Mislim na pozorište. Umesto da uživaju i da se kulturno uzdižu, propalo im veče. Sada ćete da čujete i zbog čega. Paun nije znao da i njegova supruga Golubica ide u pozorište. Namestilo se tako da je on došao s Lutkom, a ona sa svojom prijateljicom. Haos, šta da vam kažem. On je poludeo kada ju je video. Nije znao da l' je pošao ili je došao u kulturnu ustanovu. Džabe se sredio kada se preznojio u šesnaest voda. Lutka je bila u šoku.

foto: Kurir štampano

Nije znala šta da radi, kako da se ponaša, em je mlada, em je samo lepa. Šta ona zna kako treba u nezgodnim situacijama, kada joj je to bilo vatreno krštenje da sa oženjenim čovekom ide na javno mesto. Zamislite, prvi joj je put i naleti na ženu. E, sad rasplet situacije. Paun je izmislio kako je ona rođaka prijatelja i da joj je samo pravio društvo dok on ne dođe. Odmah je pozvao prijatelja, koji se brzinom svetlosti stvorio ispred pozorišta, bukvalno minut pred početak. I zamislite tu scenu. Na balkonu sedi žena Golubica s drugaricom, a u prvom redu Paun, Lutka i njen izmišljeni rođak. Kompletno propalo veče. Ovako nešto se ne pamti u aferama naših javnih ličnosti. Razne gluposti prave estradnjaci, sportisti, glumci, ali ovo je dosad bilo nezapamćeno. Naravno, očevici su sve razglasili i to se proširilo samo tako. Možemo samo da pretpostavimo šta se dešavalo kada se Paun vratio kući. To znaju samo on i Golubica i zasad iz doma nije izašlo. Volim da vam prepričam nekoliko sočnih saznanja, ali spremam vam nešto specijalno za sledeći put. Bićete zadovoljni i nasmejaće vas do suza. Samo čekam još nekoliko detalja, a taman će da stignu za sedam dana. Do tada uživajte u afericama i pazite - Abronošica sve sazna.

foto: Kurir