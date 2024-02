"ZBOG DEČKA NI ČARAPE NE BIH PROMENILA, A NE VERU" Istina o promeni imena i prelaska u islam, evo kako je Dunja postala AJLA

Dunja Ilić eksluzivno, nakon deset godina medijske ilegale, prvi put u emisiji "Nije sve tako crno" autora i voditelja Jovane Matić Đokić otkriva detalje svog života o kojima je do sada ćutala.

foto: Zorana Jevtić

Tokom decenije pauze preživela je mnogo toga, od borbe sa alkoholom, smrti najvoljenijih, burnog ljubavnog života. Promenila je veru, ime, ali i mnoge gradove i države, a onda je odlučila da se vrati. Sve o turbulentnom životu Dunja otkriva za Kurir i staje na put svim nagađanjima.

foto: Zorana Jevtić

- Podnela sam zahtev za promenu imena i sada je to proces. Čekam da u zvaničnim dokumentima budem Ajla Begović, kao što sam upisana na Instagramu. Ajla znači "mesečinom obasjana". Kad sam prihvatala islam, imala sam pravo da izaberem ime, ne moraš da menjaš svoje ime ukoliko nije uvredljivo po veri. Moje ime Dunja nikako nije uvredljivo. Čak ima Dunja pevačica, Dunja Fazlić u Bosni, ima dosta Dunja koje su islamske veroispovesti. Sam taj čin preuzimanja vere je bio ekstravagantan, pa je bilo previše odmah i ime, tako da nekako nisam skupila hrabrosti 14 godina da to uradim, a bila mi je želja. A inače, izvinjavam se svim Dunjama, ali ja ne podnosim organski ime Dunja. Znači meni je to jedno od najgorih "Dunja" i "Anastasija". Izvinjavam se svim Dunjama i Anastasijama - govorila je Ajla i otkrila detslje promene vere:

foto: Zorana Jevtić

- Ja jesam bila krštena, s tim što ja nikada nisam bila vernik. Moji su slave slavili, a ja sam uvek govorila mojima da "ne verujem u čika Boga". Tako sam zvala to tada kad sam bila mala. I negde sa 16 godina sam se zainteresovala za islam. Imala sam puno prijatelja muslimana i krenula sam dosta da čitam o tome. Krenula sam da verujem u nešto i samim tim sam prihvatila tu veru. Ništa ja nisam prodala, nisam ja bila ikada pravoslavne vere, pa prešla u drugu. Totalni hit su bili navodi da sam zbog dečka to uradila. Ja zbog dečka ne bih čarape promenila na kamoli veru. Prihvatila sam ono u šta zaista verujem. Ne krivim nikoga, ne osuđujem nikoga, neka veruju ljudi u točak ako žele to nije moja stvar. Verujte u šta želite dok to nekoga ne ugrožava i osim ako to nije neki kult, sekta ili tako nešto...

