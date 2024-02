"NE NAPADAM MLAĐE DEVOJKE, JA SE OD NJIH BRANIM" Era Ojdanić odgovorio na prozivke zbog veze sa 43 godine mlađom ženom

Era Ojdanić je mnoge šokirao kada je priznao da je njegova izabranica 43 godine mlađa, a sad je otkrio da li mu razlika u godinama predstavlja problem.

- Da li vi znate koliko je žena Čarli Čaplina bila mlađa od njega? Četrdeset godina. Pa što ne bi bila moja mlađa? Da ove moje godine podelimo na pola, to je prava ljubav, to je energija, to je život, to je mladost. Ništa mi nije teško i ništa me ne mrzi. Ako treba sad da idem peške, ići ću – rekao je i dodao:

- Kad mi neko kaže „Ero, ti samo napadaš ove mlade cure“, i tako dalje, ja samo kažem „Ne napadam ja njih, ja se od njih branim“ .

Era je poznat kao džentlmen i o ženama govori sa puno ljubavi.

- Svaka žena je lepa na svoj način i svaka ima nešto što se zove ženstvenost, lepota. Da li priča, da li faca, da li frizura, da li lepe usne, fine štikle i tako dalje. Znači mora da poseduje nešto na njoj što je super– rekao je pevač.

Pevač nikad nije krio da je ženskaroš, kao i da je tokom braka ulazio u razne romanse, ali je uvek isticao da mu je najveća ljubav bila supruga Ljupka.

– Ona je i dalje tu i biće dok sam ja živ. Ona je među nama i sa nama i za Badnje veče, za krsne slave itd. Život ide dalje, mora da se živi – rekao je Era koji fotografiju svoje pokojne supruge i dalje drži u dnevnoj sobi.

On je istakao da je bio ženskaroš, ali da je od svih žena najviše voleo Ljupku koja ga je najbolje razumela.

- Istina živa. Ona je bila takva lafica, shvatila je na vreme kakav je moj posao. Bila je harmonikašica kad sam je oženio i znala je moj posao, da moram da budem izložen lepim ženama i devojkama, ljudima koji vole muziku i koji vole da popiju, ali je bila sigurna da je nikad ne bih izneverio i ostavio. Prevario sam je hiljadu puta, ali nikad izneverio – rekao je Ojdanić.

