"VOLEO BIH DA SE VRATI NA TELEVIZIJU, ONA TO IMA U MALOM PRSTU" Saša Popović bez zadrške otkrio ko mu je omiljena voditeljka

Pevačica i voditeljka Ana Sević menja Sanju Kužet u „Zvezdama Granda“, a kreativni direktor „Granda“ Saša Popović otkrio je da je ona bila i prvi i jedini njegov izbor, iako se u medijima spekulisalo o raznim voditeljkama.

Popović je rekao da je odmah prelomio da Sanjina zamena bude Ana, a otkrio je i ko je po njegovom mišljenju najbolja voditeljka.

– Mnoge voditeljke bi mogle da vode ovaj projekat, nije to toliko zahtevno kao što je biti član žirija „Zvezda Granda“. Sad sam čuo da Tamara Raonić, koja je sedam godina radila Grand, da hoće da se aktivira. Po meni je ona jedna od naših najboljih voditeljki kada je u pitanju šou program, kad su u pitanju zabavne emisije, ona to drži u malom prstu. Eto, to sam čuo sada i bilo bi mi drago da se vrati, ne mislim u ‘Zvezde Granda’, nego na televiziju-rekao je Saša, a na konstataciju novinara da je Tamara izjavila da bi u nekom trenutku volela da se vrati na male ekrane, odgovorio je sa osmehom.

- Kako izgleda? (smeh) - nasmejao se Popović.

Kako se u medijima spekulisalo o tome ko će voditi „Zvezde Granda“, zanimalo nas je i da li se neko nudio od voditeljki da vodi najgledani šou program.

- Niko me nije zvao. Možda su sve čekale da vide moju reakciju, ali to sam prelomio odmah, da se mnogo ne spekuliše oko toga. Odmah sam obavestio članove žirija i svi su zadovoljni što je nova voditeljka Ana Sević – odgovorio je Saša, a zatim otkrio na pitanje da li je voditelj najgledanijeg šoua mora da bude poznat.

- Voditelj ne mora da budem poznat. Evo, Sanja Kužet kad je došla 2013/14 i mislim da je čak niko nije znao, radila je Vremensku prognozu na Pinku, mislim da je bila nepoznata. Meni se dopala, slučajno sam je video u nekoj emisiji i pozvao sam je. I evo Sanju Kužet danas svi znamo. Prema tome, kad je u pitanju voditelj, on ne mora da bude poznat, ali kad je u pitanju član žirija i te kako mora, mora da poznaje muziku, mora da je u toj sferi – zaključio je Popović.

