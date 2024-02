"IAKO SAM BILA FAVORIT, NISAM UŠLA U FINALE" Nadežda Biljić sve o ugovoru sa Sašom Popovićem i zašto je došlo do prekida saradnje!

Pevačica Nadežda Biljić proslavila se 2009. godine učešćem uZvezdama Granda, a iako je tada osvojila srca publike i potpisala ugovor sa Sašom Popovićem, brzo je došlo do raskida saradnje.

Kako je objasnila u svojoj ispovesti, još u samom finalu koje je održano u Štark areni - gurnuta je sa strane jer je pevala u revijalnom delu kada su na televiziji prikazivane reklame.

Na početku je ispričala kako je došlo do toga da se prijavi za tada popularno takmičenje.

foto: Kurir televizija

- Mi smo to gledali, pričali smo da li da se prijavim i tatin kolega je sedao kod nas, a na TV su bili Grandovi šampioni i mi smo umirali od smeha. Tata mi je tada rekao da se prijavim, videli smo da je za dva dana audicija u Šapcu, taj kolega nas je vozio i ja tako odem. Ne sećam se šta sam pevala, ali znam da je Popović bio oduševljen i 15 dana posle toga je bila audicija u Valjevu i ja odem i tamo i mene Popović pita da li može ta pesma koju sam pevala u Šapcu i tada sam znala da sam prošla - otkrila je ona.

Iako je bila veliki favorit publike, u finale nije ušla.

- Sećam se euforije oko mene, nisam znala da se snađem. Moji su organizovali autobuse iz Valjevu, plakate, štampali majice na kojima je pisalo - Nada Valjevo, jer nije moglo da stane Nadežda. Bilo je ludilo.

U finalu koje je organizovano u Štark areni, pevala je, ali kaže džabe - bila je u revijalnom delu dok su na TV-u emitovane reklame.

- Darko Lazić je pobedio, tada sam prvi put pevala u Štark Areni. U finalu je bilo nas nas 12, a u super finalu je bilo nas sedam. U super finalu je bio Darko Lazić, Topalko, Sloba Vasić, Kapor, Jelena Kapor, Big Mama Ceca Tanasić i Neša Vojvodić ja mislim. Mi koji smo ispali u finali, nas petoro smo pevali u revijalnom delu kada su reklame i kada nas niko ne vidi.

foto: Ata images

Prvu pesmu koju je snimila i dobila na poklon od Granda, nije bila po njenom ukus, iako ju je proslavila.

- Braja je radio pesmu i Neša Blizanac. Ja sam tada prvi put pevala u studiju, Braja mi je stalno govorio da ne valja, ponovo, ništa nisam znala. Moraš da izgovoriš sve tačno, moraš da iskarikiraš i tako dalje. Meni se pesma nije svidela, ja sam htela neku baladu, moji roditelji su bili skeptični malo, ali sam rekla da ljudi slušaju ritam, nije važno ko peva. Sloba Vasić i Darko Lazić su imali mega hitove, i ja. Moja pesma je u Bosni odmah prošla - ispričala je ona u emisiji "Ispovesti".

Otkrila je i da je sa Grandom potpisala ugovor na pet godina, ali i kako je izgledao poslednji sastanak sa Popovićem, kada je napustila produkciju za koju je radila.

- Jesam, na pet godina. Imala sam nastupe, sećam se da u jednom periodu uopšte nisam imala posla, a u tom periodu me je jedan bend iz Valjeva zvao da radimo i ja sam okrenula Sašu Popovića i pitala ga da li možemo da se vidimo, on me je pozvao u kancelariju i rekla sam mu da ne mogu da sedim kući, a on me zove Nađa i rekao mi je ‘Nađa, nema nikakvih problema, šta god da ti treba vrata Granda su ti otvorena’. Mi nismo u svađi, samo nismo našli zajednički poslovni jezik. Nakon toga sam se vratila u Valjevo i tri-četiri godine sam radila sa tim bendom.

kurir.rs/nova/preuzeo I.L.

