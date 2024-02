NADEŽDA PROGOVORILA O TOMINOM PRVOM SINU IZ KINE: Ne mogu da ga prihvatim kao svog zato što...

Partner pevačice Nadežde Biljić, bivši maneken i njen sadašnji menadžer Toma Panić, što mnogi ne znaju, ima dvoje dece.

Jednog dečaka dobio je pre veze sa Nadeždom i on trenutno živi i odrasta u Kini. Drugog sina je dobio iz ljubavi sa Biljićevom i od njega se ne odvaja.

foto: Damir Dervišagić

O ovome ne govore često u javnosti, a Nadežda je sada otkrila da li sa partnerom nekad priča o tome, kao i da li planiraju da njihovog sina Longa upoznaju sa polubratom.

foto: Ata images

- Naravno, ja sam pričala sa njim o tome. Deca su deca i tu nema rasprave. Oni su braća po ocu i ja mogu njegovo dete samo da prihvatim. Ne mogu da ga prihvatim kao svoje iz razloga što je njegova majka živa. Dete ima svoju majku, ali ja kao žena njegovog oca i majka njegovog polubrata mogu samo da mu pružim sve što je u mojoj moći da se oseća kao član naše porodice. I to ću i uraditi ukoliko se, daj Bože, to desi - rekla je Nadežda, a na pitanje da li je Toma pokušao da pronađe svog prvog sina, priznala je...

foto: Nenad Kostić

- Nemam pojma. Ja se u to ne mešam, to je Tomina stvar, ja sam tu da podržim ako nešto treba i to je to. Pričali smo par puta na tu temu, naravno da bi voleo da ga upozna, ali ne želim da se mešam u to. To je stvar njegove prošlosti. Ja sam tu da podržim, njegova žena, neko ko okuplja porodicu. Videćemo, šta je Bog rekao, tako će da bude - navela je Nadežda Biljić u emisiji "Sa Ivanom", za portal Srbija Danas.

Kurir.rs/Srbija danas

