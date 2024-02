VELJKO OTVORIO DUŠU O ARKANU: "Da je živ nikad ne bi bio ponosan na moju PROŠLOST, možda bi HTEO..."

Veljko Ražnatović od malena je javnosti poznat kao sin folk zvezde Svetlane Cece Ražnatović i Željka Ražnatovića Arkana, zbog čega je uz sestru Anastasiju konstantno bio prisutan u medijima.

On je sada po prvi put izneo u javnost brojne stvari vezane za svoj život i porodicu, a jedno pitanje odnosilo se i na to da li misli da bi Željko bio ponosan na sina, da je živ.

- Da li bi on bio ponosan na odabir tvoje profesije, na život kakav vodiš? - upitan je Veljko u podkastu u kom je gostovao.

- Ne znam... - počeo je.

- Stvarno ne znam. Kao što vi i sami znate, ja upoznao svog tatu nisam. Možda bi hteo da završavam treći fakultet ili da sam u totalno nečemu petom... Ne znam. Verujem da bi sigurno bio ponosan na čoveka u kakvog sam se napravio. E, sad, da l' bi bio ponosan na neke stvari iz prošlosti - siguran sam da ne - priznao je Ražnatović.

Nakon konstatacije da njegova majka Ceca stalno prati sve mečeve, ali da su joj isti stresni, Veljko je upitan da li ga je nekada posavetovala da batali boks.

On kaže da o tome nema ni govora.

- Ona zna da ne može to da mi kaže. Ne bi imalo nikakav efekat ni da mi kaže, a i zašto bi me sputavala u nečemu što me čini onim što jesam? - rekao je u podkastu Informera.

Podsetimo, Veljko je istakao i da u Beograd dolazi jer mu je tu očeva kuća, te da i dalje čuva njegove parfeme.

