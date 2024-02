ANA SEVIĆ IMA JASNU PORUKU ZA SANJU KUŽET: "Ostavila je Zvezde Granda u SIGURNIM RUKAMA!" Ovo joj želi, progovorila i o HONORARU

Ana Sević vratila se u „Zvezde Granda“ kao voditeljka gde je zamenila Sanju Kužet koja je u blagoslovenom stanju i za koju ima posebnu poruku.

Ana je ispričala i kako je reagovala kada je dobila poziv od Saše Popovića da se ponovo nađe u ulozi voditeljke „Zvezda Granda“.

foto: Kurir televizija

-Iskreno uopšte nisam planirala još uvek da se vraćam. Imala sam raznorazne ponude ali nekako ništa mi nije bilo ono pršavo. Ali zaista kada me je Saša pozvao i rekao mi: „Ej, slušaj. Tako stoje stvari. Ja mislim da samo ti to možeš da radiš“ jednostavno to je bilo to. Zato što su „Zvezde Granda“ za mene ne samo emotivno bitne na svaki mogući način, jer su one bile ogromna prekretnica u mom životu. Ja sam se takmičila, potom sam vodila dve sezone. Mogu da kažem slobodno da su mi „Zvezde Granda“ promenile život. Samim tim osećam i neku vrstu odgovornosti da budem tu za sve - ispričala je Ana.

foto: Kurir

Sevićeva je ispričala i kakva je bila reakcija njenog supruga Danijela Nedeljkovića kada mu je saopštila da će se ponovo naći na sceni u ulozi voditeljke popularnog takmičenja.

-Oduševio se. On mnogo voli kada ja ili snimam pesme ili radim bilo šta u vezi sa medijima. On zna u stvari koliko ja to volim i koliko uživam u tome. Ali malo sam se uljuljkala sa dvoje dece. Nisam još kao što sam rekla planirala da se vratim na scenu ali Saša Popović je imao druge planove za mene – naglasila je Ana i dodala da će joj sada posebno značliti briga supruga oko porodične organizacije sa naslednicima:

foto: Nenad Kostić

-Suprug je tu. Nas dvoje smo tim koji je 24 časa sa svojom decom. On je sa njima, bake će „uleteti“ kada zagusti“ i to je to.

„Nije ni vreme ni mesto da se ulazi u bilo čiji novčanik“

Ana je progovorila i o visini honorara koji je dobila za svoje angažovanje, a u javnosti se spekuliše o ciframa od 2.500 do čak 5.000 evra.

-Nikada nisam komentarisala ništa u vezi sa finansijama pa će tako biti i sada. Mislim da nije ni vreme ni mesto da se ulazi u bilo čiji novčanik. Kako ja ne ulazim u tuđe novčanike tako ne treba niko ni u moj – rekla je Ana.

Ana Sević poslala poruku Sanji Kužet

Ona je otkrila i da li se čula sa dojučerašnjom voditeljkom „Zvezda Granda“ Sanjom Kužet.

foto: Petar Aleksić

-Nismo se čule. Čestitala sam joj naravno kada sam čula da stiže još jedna bebica i mnogo mi je drago zbog toga. Sanja je divna žena i drago mi je što je ostvarena na svim frontovima. Želim joj da uživa u svojoj trudnoći i da joj kažem da je „Zvezde Granda“ ostavila u sigurnim rukama - poručila je Ana i dodala da će se verovatno čuti sa Sanjom u narednom periodu.

Kurir.rs/Grand