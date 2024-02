OVO JE SESTRA JOVANE JEREMIĆ! Plavuša je, a evo šta voditeljku najviše boli vezano za nju: Ovo neće OPROSTITI RODITELJIMA!

Poznata voditeljka "Pinka" Jovana Jeremić ima rođenu sestru Milicu, koju nikad ne viđamo u javnosti.

- Sestra je dobila stan od roditelja i sve na gotovo, a ja nisam dobila ništa! Čak ni stan - rekla je jednom prilikom Jovana.

foto: Printscreen

- Pravili su razliku između nas. To me i dan danas boli i zato to ističem - dodala je Jeremićeva tada za "Grand".

foto: Printscreen Instagram

Jovana je samo jednom pokazala sestru na društvenim mrežama, i to pre više od dve godine.

Milica je povučenija, a, poput Jovane, ima plavu boju kose.

foto: Printscreen Instagram

U medijima se svojevremeno pričalo da Jovanina sestra nije udata i da je završila ekonomiju, dok je voditeljka u jednom Instagram storiju pokazala da Milica ima prelep osmeh.

Jovana, inače, pored sestre ima i brata Acu kom se nedavno zahvalila putem društvenih mreža za podršku.

Kurir.rs/Blic

