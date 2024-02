NIŠTA DIJAMANTI, PRSTENJE, OGRLICE Jovana Jeremić otkrila šta želi da dobije od Dragana za Dan zaljubljenih, sve šokirala

Voditeljka Jovana Jeremić pojavila se na jednoj proslavi u Beogradu, a društvo joj je pravio njen partner, biznismen Dragan Stanković.

Jeremićeva je bila raspoložena da sa pripadnicima sedme sile priča o svom novom dečku, pa je otkrila kako planiraju da provedu Dan zaljubljenih, 14. februara.

- Idemo na zabavu Dragan i ja, idemo na rođendan kod prijateljice pa ćemo tu i proslaviti Dan zaljubljenih. Dragan mene svaki dan obraduje nečim, ali za mene je najveći poklon kad je on sa mnom. Dakle, jedino mi je važno da tog 14. februara budemo zajedno i da izbacim sliku, koju ćete vi preneti na portalima - rekla je Jovana kroz smeh.

Njih dvoje zajedno čak i treniraju, a Dragan joj je, kako ističe, i u tome motivacija.

- Treniram toliko da mogu na Olimpijadu da odem. Dragan i ja treniramo zajedno, on me podstiče. Bavi se tenisom i stvarno je čovek koji mnogo trenira i vodi računa o sebi, baš kao i ja. Mi smo identični. Navikao se na moju popularnost, uživa u njoj. Da mu smeta, ne bismo bili zajedno. On je tip muškarca koji voli da ima ženu koju svi gledaju. Ja takve muškarce i biram - istakla je voditeljka, pa otkrila kako se njena ćerka slaže sa Draganom i njegovom porodicom.

Ona je otkrila i to da Dragana nije osvojila "preko stomaka" jer se, kako ističe, muškarac tako ne osvaja.

- Znam nekad da skuvam nešto Draganu i meni, ali ne želim. Puno sam u životu spremala, sada neka meni spremaju. Muškarac se nikada ne zavodi kuhinjom, to rade očajnice. Muškarac se zavodi intelektom i kvalitetnim vođenjem ljubavi. Zbog žene koja je u krevetu zver i koja je umetnica u ljubavi, svakome spadaju gaće i pre nego što sa njom legne u krevet - rekla je voditeljka kroz smeh.

