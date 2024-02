BRESKVICA KONAČNO OTKRILA ISTINU O VOJAŽU! Priznala da su još uvek povezani: Počeli smo zajedno, normalno je da...

Anđela Ignjatović Breskvica je popularna među mlađom publikom, ali sa svoje dvadeset dve godine čvrsto stoji na nogama i vrlo svesno kaže u da ukoliko bi zamislila sebe za dvadeset godina da bi to izgledalo ovako:

- Pa nadam se da ću moći da imam neke onako velike koncerte, to mi je san. Da ću imati puno životinja kao i sad. I eto da ću imati neku finu kuću u šumi, da ću živeti sa svojim mužem i sa svojom dečicom.

foto: Nemanja Nikolić

Na pitanje kako sada živi u odnosu na to kako sebe vidi sa osmehom kaže:

- Sada isto uživam sa puno životinja, sa svojim momkom, u kućici u šumi i pevam, ali nemam velike koncerte, polako.

Poznato je da je ranije bila u emotivnoj vezi sa vršnjakom kog isto vole mlađe generacije Vojažom, a na pitanje da li se ljuti zbog toga što je i dalje povezuju sa njim kaže:

- Pa ne, zašto bi mi ljutilo, smatram da je to normalno. Počela sam sa njim, ušla sam u sve ove muzičke vode sa njim. Pretpostavljam da su ljudi navikli na to i onda me povezuju i dalje.

foto: Nemanja Nikolić

- Moj momak je šest godina stariji od mene - kaže Anđela.

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

