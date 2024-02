SOFIJA ŠAŠIĆ PRVI PUT PRIZNALA SVOJE PRIVATNE TAJNE! Otkrila kakve su joj bile veze, trajale godinama, a ovo je uvek radila

Ćerka pevača Željka Šašića, Sofija Šašić progovorila je o svom životu i odnosu sa ocem.

- Moj tata misli da sam u potpuno nekom svom svetu, da slušam skroz neku novu muziku. Ko se sa mnom druži i svi koji provode dosta vremena sa mnom zovu me džuboks, jer sve pesme znam. Što se kaže od Silvane do Nirvane, sve slušam. Moja drugarica ume da kaže da kad je neka stara i čudna pesma na radiju, da je ni pevačice koje su ih snimile ne znaju da su ih snimile, ali ja znam od reči do reči - izjavila je Sofija.

foto: Damir Dervišagić, Nikola Anđić

Za svoje neke čudne izbore u životu kada su ljubav i muškarci u pitanju ne krivi problematične godine u odnosu sa svojim ocem.

- Nisu to loši muškarci. To su moje ishitrene odluke da budem sa njima. Nisu bili loši. Taman posla. Moje veze su sve bile duge. U proseku po dve godine. Nisam ni sa kim bila tek da bih bila. Tada su postojale emocije. Loši nisu bili, ali da li su bili pogrešni - to bih mogla da kažem - bila je iskrena Sofija Šašić.

foto: Zorana Jevtić

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

