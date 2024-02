"ONE SU UNAKAZILE NAŠU PROFESIJU" Ivana Krunić o elitnoj prosituciji: Kada kažem da sam pevačica...

Godinama u nazad kruže priče o "elitnoj prostituciji", te da se i neke dame sa estrade bave najstariji zanatom, dok im je navodno pevanje samo paravan.

PevačicaIvana Krunić sada je otvoreno pričala na ovu temu i istakla da joj smetaju predrasude pojedinaca kada kaže čime se bavi.

– Obožavam muziku i posao, ali tako mi nekako rogobatno zvuči kada me neko pita čime se baviš, a ja kažem pevačica, mnoge predrasude postoje o tom zanimanju. Shvatam i zbog čega je to tako, neke žene koje se bave prostitucijom, koriste naš posao kako bi podigle cenu ili kao paravan – rekla je ona.

Ipak, ona dodaje da publika lako prepozna ko se bavi muzikom iz ljubavi, a ko iz interesa ili to koristi.

- One su unakazile našu profesiju i pokvarile celu sliku o našem poslu. Ali, hvala Bogu u ovom našem poslu se sve zna, dobro znamo ko se čime bavi, o tome ne možemo da pričamo javno, jer je to jako teško dokazivo. Sada dolazi do izražaja da to nije samo vezano za naš posao, takve persone se pojavljuju i u drugim profesijama – zaključila je ona.

