"ODVEDEM DETE U VRTIĆ PA TERETANA, A ONDA KOD FRIZERA" Aleksandra Subotić otkrila kako izgleda jedan njen dan i šokirala!

Starlete i bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić pričala je o svom privatnom životu i svakodnevnim obavezama.

Sada je Aleksandra, gostujući u jednoj emisiji, otkrila i kako izgleda jedan njen dan i šokirala mnoge.

- Odvedem dete u vrtić, idem u teretanu pa kod frizera. To mi je tradicija. Pokup me Petar, idemo u restoran na ručak ili do vikendice. Onda šetnja po promenadi, kupim sebi nešto, on odvede dečaka na trening - rekla je Aleksandra tom prilikom.

foto: Privatna Arhiva

Inače, Aleksandru Subotić je javnost upoznala kao devojku koja je, kako su pisali mediji zatrudnela sa dečkom svoje majke.

U "Zadrugu" je ušla sa dečkom Davidom Dragojeviće, međutim u rijalitiju ju je on ostavio zbog Ane Korać.

Danas je udata za biznismena Pecu Raspopovića, koga je uhvatila u prevari sa drugaricom Majom Marinković, ali mu je sve oprostila.

kurir.rs/hype/preuzeo I.L.

