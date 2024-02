SILIKONI OD 12.000€, OSMEH OD "SIMBOLIČNIH" 6.000 Prvu intervenciju imala kao maloletna, a do 27. godine se potpuno transformisala

Starleta i bivša zadrugarka, Aleksandra Subotić, do sada je uradila brojne operacije i totalno se transformisala.

foto: Printskrin/Instagram

Naime, starleta ima 27 godina, a do sada je korigovala grudi, usne, nos, jagodice, više puta je stavljala botoks, išla je na brazilsko podizanje zadnjice i uradila je nove zube. Najviše novca dala je na silikone, čak četiri puta išla je na operaciju poprsja.

foto: Printscreen/Instagram

- Samo za grudi sam dala 12.000 evra! Nikada ne bih potrošila toliko para da nisam morala. Doktor koji mi je prvi put operisao grudi upropastio me je. Ni drugi put nije ispalo kako treba, grudi su mi izgledale gore nego posle porođaja - rekla je svojevremeno Aleksandra za "Hit Informer" i tom prilikom je istakla da je tek posle četvrte intervencije bila zadovoljna.

foto: Printscreen/Instagram

Aleksandra je aktivna na mrežama, a jednom prilikom je držala lajv, a neko ju je upitao da li je to na njenom licu veštački osmeh, što je i ona potvrdila.

- Kakav lažan osmeh. Osmeh od 6.000 evra. Pa da je lažan nek je lažan - kazala je Aleksandra kroz smeh tada.

PRVI PUT URADILA USNE KADA JE IMALA 16 GODINA

- Imala sam 16 godina kada sam prvi put korigovala usne. Doktor nije znao da nisam punoletna, pa je pristao da mi uradi intervenciju. Pošto sam ubrizgala malu količinu silikona, počela sam šminkom da precrtavam usne, kako bi delovale još punije - rekla je starleta svojevremeno.

Naime, nedavno se na jednoj stranici na Instagramu pojavila slika Aleksandre Subotić kada je imala samo 16 godina i mnogi su primetili da je rijaliti zvezda prilično promenila lični opis raznim intevencijama.

Bivša zadrugarka se podvrgla i brazilskom podizanju zadnjice o čemu je i govorila javno.

- Radili smo analize, sve smo uradili šta je potrebno da bih ušla u totalnu anesteziju. Prijalo mi je to što sam morala da dobijem koje kilo da bih mogla ovo da uradim što sam planirala. Ovaj doktor je meni operisao i nos i grudi. Čekam da me premeste u sobu. Posle operacije će me premestiti u apartman. Prija mi momenat u bolnici - rekla je tada Aleksandra, a zatim se snimila nakon što se probudila iz anestezije.

foto: Damir Dervišagić

- Kada sam se probudila iz anestezije to je bilo malo stresno. Sve me je bolelo, kukala sam, doktor me je držao za ruku i sestre. Radili smo brazilsko podizanje guze. Videćemo kako će to da ispadne na kraju - rekla je Aleksandra na svom Jutjub kanalu.

Kurir.rs/Blic

