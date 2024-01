"PONIZIO JE I OTERAO ZA MALE PARE" Lepi Mića raskirnkao Maju Marinković otkrio sve o njenoj AFERI sa Pecom: Uzela mu 100 €

Maja Marinković poslednjih dana proziva Anitu Stanojlović da je bila iz koristi sa Jovanom Tomić Matorom.

Tokom emisije ''Pitanja gledalaca'' voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Maji zašto pokušava da ponizi Anitu što je bila sa Matorom iz koristi, kad je Peca Vijagra njoj ostavio 100 evra i otišao sa letovanja na kome su bili zajedno.

- Ja nikad ni sa kim nisam bila iz koristi i nemam potrebe sa tim, samo nisam očekivala da će dečko da me ostavi na moru samu, a ja došla tu sa njim i on me je poveo. Ja ne znam zašto ljudi žele da me degradiraju. Ja sam uvek bila džek u vezama, čak sam im i plaćala dugove kao npr. Janjušu. Peca je meni samo dao pare za kartu kad sam se vraćala iz Budve da me Taki dočeka - rekla je Maja, a onda je Lepi Mića dao svoj sud o celokupnoj situaciji i žestoko ponizio Maju.

foto: Printscreen

- Ona je uzela od njega 100 evra, to je toliko poniženje bilo, još otela drugarici dečka, a on je gledao samo kao prolaznu avanturu. Čovek je ponizio i oterao za male pare, znači sramota - rekao je Lepi Mića.

Podsetimo, kao bomba je 2022. godine odjeknula vest da je Maja Marinković smuvala nevenčanog supruga Aleksandre Subotić.

Bonus video:

00:27 Maja Marinković ide u Elitu i nosu pun kombi stvari