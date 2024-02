OVO JE NEOBORIVA ISTINA O OBRAZOVANJU ZDRAVKA ČOLIĆA! Mnogi nisu imali pojma za ove detalje iz pevačevog života

Pevač Zdravko Čolić najveća je muška balkanska zvezda, a svoju karijeru nije gradio na skandalima, već na kvalitetnim numerama, u kojima su mnogi mogli da se prepoznaju.

Iako je postigao vanserijski uspeh u muzičkoj karijeri, Čoli je bilo bitno i da se obrazuje, pa je tako završio Ekonomski fakultet i postao jedan od najobrazovanijih predstavnika estrade.

Zdravko Čolić sa suprugom Aleksandrom je već dugi niz godina u braku, a iz njihove ljubavi izrodile su se dve ćerke Laru i Unu.

Una je svojim fotografijama na društvenim mrežama skrenula pažnju na sebe, zbog čega danas broji skoro 45.000 pratilaca, a poznati tata priznao je nedavno da mu smeta njeno eksponiranje.

- Ona samo nešto slika. Ja je kaznim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, šta da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Pre si morao fotografa da unajmiš da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike - dodao je pevač.

