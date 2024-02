Vesna Zmijanac na muzičkoj sceni nalazi se preko četiri decenije. Nedavno je veliku pažnju izazvao film Jorgovani, koji je premijeru imao na 52. festu i koji je inspirisan duetskom numerom Vesne i Dina Merlina pod nazivom Kad zamirišu Jorgovani.

- Drago mi je da eto to Jorgovani ulaze u legendu, definitivno. Ja sam trebala sinoć da budem na premijeri, ali nešto nisam mogla. Poželala sam im sreću da to prođe taman onako koliko su Jorgovani veliki hit - rekla je pevačica.

foto: Kurir televizija

Poznato je to ukoliko su dobrim odnosima Zmijančeva i njen zet Relja Popović. Pevačica je mislila da više neće čuti dobru pesmu, sve dok nije poslušala poslednju Reljinu numeru koja ju je čak dovela do suza.

- Ja sam se zaludela njegovom poslednjom baladom. Odvalila me od života! Mnogo dobra pesma. Ja sam mislila da više ne može ni jedna pesma da me dotakne i da sam ja sa tim završila. Rekla sam da mu: Da mi napraviš pod hitno pesmu. On mi kaže: "Šta to pričaš, zar da te brukam?" On mene da bruka?!

U jednom od intervjua pevačica je izjavila da joj je žao što nije šoumen poput Lepe Brene. Kako kaže, ona je karijeru gradila na težim pesmama, dok je kod Brene sve prolazilo u veselju:

02:29 ON MENE DA BRUKA?! Vesna Zmijanac poručila zetu Relji da će HITNO morati da uradi JEDNU STVAR! Otkrila svog favorita za Evroviziju

- Pa, nedostaje mi to što ona ima, zato što je ona imala i takve pesme i takvo ponašanje. Svi oni zajedno su se zezali. Njima je život prošao u veselju stvarno. A ja sam se namučila sa teškim pesmama, ozbiljnim pesmama, tako da je velika razlike između nas. Njima je u svakom slučaju sve bilo lakše. Baš onako veselo im je bilo.

Uskoro ćemo saznati ko će predstavljati Srbiju na Euroviziji 2024. A pevačicin favorit ove godine je Breskvica.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

05:42 BIKOVIĆ JE IZBAČEN IZ SERIJE IZ OVA DVA RAZLOGA! Glumac iz Njujorka: Čudi me da je uopšte i dobio ulogu u takvom projektu!