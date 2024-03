"SA NEKIM SE SAMO POGLEDATE I TO JE TO" Jelena Simić o porodici i predrasudama zbog starijeg muža: Smešno mi je!

Voditeljka Slagalice i emisije “Jedan dobar dan” na RTS-u uspešno obavlja svoj posao godinama unazad, a dve decenije je uspešna i na polju ljubavi.

Jelena Simić sa partnerom Draganom Simićem ima dvoje dece i ističe da im za 18 godina razlike ne predstavlja problem u odnosu.

foto: _SIMICJELENA, INSTAGRAM / SCREENSHOT

- Najvažnija je ljubav, ako toga nema, nemate ništa. Smešni su mi komentari o meni. Mi imamo jedan normalan i divan brak. Tu zaista sve lepo funkcioniše. Razliku u godinama koja se često pominje ja ni ne primećujem, nisam ni ranije. Lepo nam je i uživamo. Nemam recept. Imamo dvoje dece, brinemo o njima i gledamo da ih vaspitamo na pravi način - rekla je Jelena, te dodala da joj negativni komentari ne smetaju.

foto: Printscreen/Instagram

- Ne reagujem na komentare, ne razmišljam o tome, to ne može da me povredi. Mogu da razumem predrasude. To je valjda prirodno. Ne bismo opstajali da tu nije nešto lepo i dobro. Svakome bih poželela da ima takvu ljubav i pažnju od partnera kakvu ja imam sve ove godine - istakla je voditeljka, koju smo pitali čime ju je partner osvojio.

- Takve stvari se samo dese. Sa nekim se samo pogledate i to je to. Nekada traje 20 godina, a nekada godinu dana - jasna je Jelena, i potom se osvrnula na žongliranje između porodice i posla.

- Uspeli smo da se organizujemo, ćerka ima 13 godina, a sin tri, već je porastao i sada nam sve ide lakše i lepše. On nam je glavna zvezda u kući. Una ga je svemu naučila, da govori, da jede više od četiri jela. Imamo i pomoć. Sve funkcioniše kako treba. Najviše energije ulažem u emisiju “Jedan dobar dan” i to je svakodnevni rad - rekla je voditeljka, koju smo pitali da li ukućani osećaju njeno odsustvo:

- Ponekada se oseća i dobijam zamerke zbog toga. Moj suprug je takođe veoma zauzet. Ne mogu da kažem da je sve idealno, ali kada dođem kući, sve zaboravljam i ostavljam. Volela bih da mi manje zvoni telefon, to bi i moji ukućani voleli. Nije mi ništa teško za njih i to vreme koje provodimo zajedno, provodimo kvalitetno. Ne mogu sebi da zameram, moram da radim, ali naravno da je porodica prioritet.

Jelena ističe da je drugim detetom bilo lakše podneti izazove roditeljstva:

- Da, bila sam mnogo opuštenija, dosta toga mi je već bilo poznato. Iako je Aleksa mnogo komplikovaniji od Une. Una je progovorila sa devet meseci, a Aleksa sa skoro tri godine. Sada možda mnogo više uživam u svemu.

Jelenu je publika prepoznala u kvizu “Slagalica”.

- I te kako mi je značio taj posao, ništa mi nije donelo popularnost kao “Slagalica”. Radila sam u informativnom programu, brojne reportaže, i u Dnevniku, imala sam i autorsku emisiju... Zaista mi je velika čast i zadovoljstvo što sam deo ovog tima - rekla je voditeljka, koja ne krije da je imala tremu na početku.

- Trema je postojala na samom početku jer je neobičan koncept. Nemate puno prostora da pričate. Morate da bude skoncentrisani na vreme, na pravila igre, svaki detalj se primeti. Ako napravite pogled koji ne bi trebalo, to se vidi. Ljudi obično misle da je to lako, ali za taj posao je zaista potrebna velika koncentracija da biste ga valjano obavljali - objasnila je Jelena i dodala:

- Najviše uživam u razgovoru sa takmičarima. Obično su jako ozbiljni, retko ko ima potrebu da komunicira pre nego što počne kviz, ali se ja trudim da opustim atmosferu da bi oni lakše i lepše ušli u igru. Sada već uživam u vođenju. U početku nije bilo jednostavno.

Jelena kaže da joj je Kristina Radenković dala bitan savet.

- Dosta toga sam pitala Kristinu jer je veoma iskusna u vođenju kvizova, ali uvek gledam da budem svoja u svemu što radim. Glavni savet je bio: “Opusti se i ne misli na akcente”. Ne umem da glumim. Ne foliram se, kako me vidite na televiziji, takva sam i privatno - rekla je, te dodala šta ona gleda na televiziji.

- Gledam apsolutno sve. Volim da sam informisana. To je deo mog posla, ne mogu da se izmestim. Analiziram emisije... Kada hoću da se opustim, onda gledam serije i filmove - kaže Jelena sa osmehom i otkriva ciljeve za 2024. godinu.

- Samo želim da živim u miru i zdravlju. Da ne postoji zlo koje se nadvilo nad nama. Čovek naravno uvek ima neke ambicije, imam ih i ja, ali mi je najvažnije da smo dobro - zaključila je voditeljka.

Ćerka je veliki kritičar

- Posle emisije uvek zovem moje najbliže, porodicu, supruga i decu. Moja ćerka Una mi je veliki kritičar. Stroga je veoma. Njeni komentari mi često ne prijaju. Zna dosta toga, to su generacije koje prate sve živo i uvažim veoma njenu kritiku - rekla je Jelena.

