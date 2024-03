"VOLELA BIH DA MI PODARI DETE SA BEBICOM!" Majka Teodore Delić otkrila šok detalje o Teodorinom bivšem: Nis uspeli zbog...

Majka Teodore Delić, Slavica Delić, progovorila je o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući, plaši se za Teodorino stanje zbog Miljaninih napada , kao i zbog svakodnevnih napada cimera.

Najpre je otkrila je da li prihvatila Bebicu u njihovoj kući, kao i da li bi volela da joj Teodora podari unuče.

- Naravno da bih volela da mi Teodora podari jednog dečaka zajedno sa Nenadom i da postanem baka dok sam još u snazi da čuvam jednog malog dečaka. Ja imam tri ćerke i Nenad ima dve ćerke i sad bi bilo najlepše kad bi Teodora rodila jedno muško dete. Naravno da bih prihvatila da on dođe da živi sa nama, on je vredan dečko i čestit i to ne bi bilo nikakvih problema. A ovo što su se podžabali, Teodora ima traume od Miljane, ona se i dalje plaši kada neko uđe na vrata od sobe, drhti na svaki korak, pa hvata Nenada za ruku, znate još uvek je sveža ta njena trauma i trebaće vreme da se sve to zaleči, Zbog toga ona ima problema sa poverenjem i generalno je pod pritiskom pa dolazi do tako nekih konflikata. Bebica i oni se vole, vidim da je to iskrena ljubav, Nenad je malo zreliji i ima brak iza sebe, pa ima mnogo više iskustva, Teodora je mlada devojka imala je vezu jednu strastvenu, pa je stavila to na pauzu ali eto pojavio se Nenad i ona je nastavila dalje sa njim.

Spomenuli ste tu njenu strastvenu vezu sa bivšim dečkom, da li je možda on poznat javnosti i ako možete da nam kažete malo više detalja o njemu?

- On nije poznat javnosti, on je sad u Kanadi, živi tamo u Kanadi i radi ali je često dolazio ovde, ipak je naš čovek. Oni su bili zajedno na Tajlandu i tako su često putovali i stvarno su bili povezani. To je bila jedna jaka veza ali nije dugo trajala pošto je ona odlučila da uđe u rijaliti, on to nije odobravao niti mi, ali eto šta je tu.

