RANI RADOVI TEODORE DELIĆ: Učesnica Elite pre operacija, ravna usta i male grudi, totalna transformacija (FOTO)

Aktuelna učesnica "Elite", Teodora Delić i pre samog ulaska u rijaliti digla je ogromnu prašinu u medijima pojavljivanjem na rođendanu Radomira Takija Marinkovića.

Naime, Teodora se pojavila na njegovom rođendanu kao njegova drugarica, nakon čega ju je on dovezao i u karantin pred ulazak u "Elitu", te se dosta spekulisalo o njihovom odnosu, s obzirom na to da je otkrila da ima momka u spoljnom svetu, sa kojim je vezu stavila, kako vole to da kažu, "na pauzu".

Takođe, Teodora se po ulasku u rijaliti veoma zbližila sa Nenadom Macanovićem Bebicom, s kojim je posle dugo vremena flerta, uplovila u ljubavnu vezu, koju bi mnogi nazvali mirnom lukom.

Dosta se pričalo i pisalo o Teodorinom odnosu sa poznatim pevačem Erom Ojdanićem i njegovim unukom, što su i sam Era, ali i Teodora, demantovali, tj. navode da su bili intimni smatraju lažima.

Sada su isplivale Teodorine fotografije bez estetskih zahvata koje je imala na sebi.

Ljubitelji rijalitija pamte je i iz formata Parovi gde takođe nije bila tako raskošnih oblina kao danas.

