KARLEUŠA NAS SVE DRŽALA U DEBELOJ ZABLUDI! Ovo je njeno pravo ime, nije onako kako je mislila cela Srbija

Na estradi se pojavila 2003. godine, kada je izdala svoj prvi ablum „Žene lavice“ za „Grand“ produkciju. Olja Karleuša je dugi niz godina snimala albume, nizala hitove i harala estradnom scenom, a onda je u jednom trenutku odlučila da se manje pojavljuje, posveti privatnom biznisu i odgajanju svog sina.

Olja je ispričala sve o dolasku na estradu, zaradi i periodu najveće popularnosti, a onda i sudbinskom susretu sa svojim suprugom Predragom Petrovićem koji joj je promenio život, sa kojim ima sina.

foto: Printscreen/Instagram

- Pri rođenju kada mi je majka dala ime Olgica, istog sekunda su počeli da me zovu Olja. Kada su me upisali u školu, nastavnici su pričali Olja i tako je ostalo - priznala je Olja Karleuša.

Olgica je jednom priznala da žali što nije dobila još jedno dete.

- Naravno, ali meni se to nije desilo. Sigurno postoje razlozi zašto do toga nije došlo, ali ako je to Božija odluka… Meni često kažu da žene sa 40 godina rađaju, ali pazi meni dete ima 15 godina, on za pet godina možda dobije dete. Drugo je ako partneri nemaju decu, onda ne postoje kasne godine, neka dobije sa 60 ako može, ali u ovoj situaciji ako je Bog rekao ne, onda sigurno postoji zašto - rekla je ona svojevremeno.

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

