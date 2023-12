OVAJ MOĆNIK JE MUŽ OLJE KARLEUŠE: Zbog njega je raskinula sa dečkom, u braku su 20 godina, a danas su vlasnici jednog HOTELA

Pevačica Olja Karleuša, je pravi bum na estradi napravila pesmom "Žene lavice", a onda se povukla iz javnosti i posvetila porodičnom životu.

foto: printscreen tv

Olja i njen suprug Predrag su u braku skoro 20 godina, on se retko pojavljuje u javnosti, a pevačica povremeno na mrežama objavi fotografiju sa njim i njihovim naslednikom.

Njih dvoje su danas vlasnici jednog hotela na Kopaoniku.

Pevačica je nedavno rekla da iako je bilo i lepih i teških perioda, sve su zajedno uspeli da prevaziđu.

- U februaru ako Bog da će biti 20 godina, kada pričamo ja kažem da se ne sećam života pre njega. Ja sam imala 23 godine, on je imao 26, vrlo mladi i vrlo uspešni. Mi smo pet godina živeli zajedno i nismo hteli odmah da imamo decu kako bi proputovali, proživeli i onda je stiglo naše čedo, rekla je Olja i otkrila kako ju je Predrag osvojio:

- On je inače jedan životni borac, on je toliko grizao za mene, ja volim kada je muškarac muškarac, ne volim da me pita gde ćemo večeras, nego da on to osmisli, moje je da se lepo obučem i da krenem. On je bio spreman, vrlo zagrejan, borio se za mene, držao me kao malo vode na dlanu.

- Kada smo se upoznali ja sam otišla za Austriju, bila sam tamo 13 dana, imala sam boravište. Bila sam sedam dana u Parizu, mi smo se za mesec i po dana videli tri puta i počeli da živimo zajedno, a čim smo počeli da živimo zajedno ja sam rekla – što se tiče izlaženja to možeš da zaboraviš, jer ako budemo izlazili bićemo u iskušenju i ti i ja. Pevanje mu nikada nije smetalo, ja kada idem da pevam, ja idem da pevam, neću sigurno da pravim gluposti na svom poslu.

Zbog sadašnjeg supruga raskinula je sa dugogodišnjim dečkom.

- Da, posle tri dana, raskinula sam odmah posle prvog viđanja sa Predragom. Kada sam otišla u Austriju na tih 13 dana on je meni rekao ‘molim te kada se vratiš da počnemo da živimo zajedno’ i to je tako krenulo. Svakome želim da pronađe srodnu dušu, mi smo pojeli tonu meda i tonu soli, prošli smo mnoge teške situacije zajedno. Ja pored deteta i supruga bolje prijatelje nemam. Ja mu kažem da on možda poznaje jake ljude, ali ako bi neko njenu nešto nažao učinio, ja mu kažem da je vojska mala koju bi ja silu upotrebila protiv tog nekog. On je zaista moja lepa polovina. Mi smo gradili i radili zajedno, on je taj zupčanik koji stvara, on je lokomotiva, a u kući ne možeš da imaš dve lokomotive, jer šta ćemo onda sa detetom, ja sam se okrenula detetu i zato sada imamo vaspitano dete. Suprug je vukao sve što je vezano za kuću, a da li su kočije ili konj nebitna je stvar, naš cilj je isti. Živimo u vremenu u kom su ljudi zaboravili da stvaraju zajedno, ulazimo u vezu sa tim ‘šta imaš’. Nas dvoje smo stvarali život zajedno, trudili se da se kalupimo i živimo kako mislimo da znamo.

Kurir.rs

Bonus video:

01:34 ŠIROKO! KAČI MIKROFON O KLIN I GRADI APARTMANE NA KOPU? Olja Karleuša započela čak DVA NOVA biznisa (KURIR TELEVIZIJA)