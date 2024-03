ZBOG OVE OBJAVE SVI SU OČEKIVALI DA ĆE MINA RODITI DEVOJČICU: Jednim potezom zbunili javnost, na svet ipak došao naslednik

Mina Naumović i Ognjen Amidžić postali su roditelji a voditeljka je na svet donekla zdravog dečaka.

foto: Nemanja Nikolić, Instagram

Kako saznaju domaći mediji, ponosni roditelji su dali dečaku ime Perun.

Ime „Perun“ Izvodi je praslovenska reč, a izvodi se od indoevropskog korena „per“ odnosno „perk“ koji ima značenje „udariti“ (vrlo snažno, silovito udariti), „rasprsnuti“ i sufiksa „un“ koji označava onoga koji izvršava radnju.

foto: Printscreen

Inače, Mina je nedavno u svojoj objavi na Instagramu napisala da će "roditi ćerku" i tako zbunila sve kada se danas pojavila vest da je donela prelepog dečaka.

- Ja ću roditi ćerku i neće biti tuđa sreća nego moja i kuća i nikad tuđa večera, nego moj doručak. Biće svoja, neće ličiti ni na oca, ali ni na mene. Sakriću od nje sve bajke u koje sam ja verovala i stvoriću joj nove. Počinjaće sa nema princa, a ako ga jednom ipak nađe biću srećna. Moja će ćerka biti šta poželi, udata i neudata, majka i nerotkinja, i ja ću nositi njenu sliku u novčaniku. Oslobodiće i mene svojom slobodom i nikada neće biti tuđa radost, nego moja. Pod rebrom nošena, od zvezda prošena i rođena. Da bude šta želi sebi samoj. Zvaće se Zora i svitaće. Svitaće uvek tamo gde je ona - pisalo je nedavno Mininoj objavi.

foto: Nikola Anđić

Podsetimo, Ognjen i Mina upoznali su se i zavoleli tokom rada na emisiji. Rođenje sina kruna je velike ljubavi koja se rodila između Ognjena i njegove prelepe koleginice Mine.

Njih dvoje su nedavno, u tajnosti, izgovorili sudbonosno "da".

- Istina je, venčali smo se. Želeli smo da to bude bez buke i da taj čin ostane samo za nas. Mi smo već živeli brak, sada je samo i na papiru. Ja sam želeo da se Mina preziva kao ja i sada nosi moje prezime, to sto je ostavila na Instagramu i svoje - to vas laže, da znate (smeh). - rekao nam je Ognjen.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

07:47 STARS EP257