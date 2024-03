"KADA SE RAZBOLEO, JA SAM GA PAZILA" Teya Dora doživela TRAGEDIJU! Dok je radila pesmu koja je postala SVETSKI HIT, otac joj UMRO

Teodora Pavlovska, poznatija kao Teya Dora, predstaviće Srbiju sa pesmom "Ramonda" na predstojećoj Pesmi za Evroviziju u Malmeu.

Sada je Teya otkrila detalje odnosa sa ocem koji je preminuo baš u trenutku kada je ona stvarala pesmu "Džanum" koja je postala planetarni hit.

- Ne znam baš da li je bilo momenata kada sam mislim da nema izlaza, ali... Dok sam radila na pesmi "Džanum", moj tata se razboleo, jako teško i iznenadno. Čovek je generalno bio veoma jak i pozitivan, aktivan, nije se očekivalo da će se razboleti na način na koji se razboleo. Jako ubrzo je umro. Ja sam pazila na njega, bio je kod mene i čuvala sam ga taj period, koji je bio veoma kratak. To se desilo u tom periodu kad sam pisala pesmu, tako da, to je bilo nešto onako meni najteže do sad u životu što sam doživela - ispričala je Teya Dora, pa otkrila nešto više o njegovom životu na Kipru i periodu kada ga je tamo kao mala posećivala.

- Kada sam bila drugi razred, sa osam godina, on je otišao na Kipar da radi. Inače je bio grafički dizajner. Svakog letnjeg raspusta smo mi išli kod njega. U tom trenutku mi je Kipar bio kao drugi dom. Posle dugo nisam išla, kad sam otišla u Ameriku da studiram, tada nisam išla ni na more generalno. Pa sam otišla prošle godine, čovek sa kojim je tata radio me je pozvao da dođem, želeli su da me vide. Bila sam 14 dana, baš mi je bilo lepo, prisetili smo se svih tih momenata - rekla je pevačica i istakla da je pobedu posvetila upravo ocu.

- Da, posvetila bih tati, zato što mislim da bez njega ne bih došla do ovde u muzičkom smislu, sve ono kako se moja muzika razvijala i kako sam stvarala. On je neko ko me je jako podržavao u tome, kao i mama, ali smo mi bili bliži u smislu umetnosti. On je umetnik isto, svirao je gitaru i trebalo je da svira u grupi Smak, pa se tu nešto desilo i do toga nije došlo. On je bio neko kome ja uvek kad napravim pesmu, pošaljem i pitam ga za mišljenje. Njegovi saveti su mi zaista pomagali. Stalno mi je pričao o emociji, stalno mi je govorio: "Ono što ti treba da radiš sa muzikom je da širiš ljubav i da širiš emociju i da budeš dobar čovek. I kroz muziku i kao čovek - rekla je Teya.

