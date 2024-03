OGNJEN AMIDŽIĆ NASMEJAN ULETEO U PORODILIŠTE: Došao po sina Peruna i ženu Minu, jedva čeka da ih odvede KUĆI

Voditelj Ognjen Amidžić stigao je u porodilište po ćerku Minu i sina Peruna. Voditelja je dovezao prijatelj, a u ruci je nosio nosiljku za bebe.

Bio je raspoložen i žurio je da što pre uđe u bolnicu.

Podsetimo, Mina se porodila u subotu, a Amidžić je već video naslednika, a medijima je otkrio kako je protekao prvi susret sa Perunom.

- Oduševio sam se kada sam ga prvi put video. To je poseban osećaj. I Matea jedva čeka da vidi brata.

foto: Printscreen

Inače, Ognjen je izabrao ime za bebu, a Mina se odmah složila kada je čula.

Značenje imena Perun Inače, Perun je muško ime, bilo je ime vrhovnog Boga u slovenskoj mitologiji, on je bio gospodar groma i kiše. Iz ovog imena nastala su imena Perunka i Peka. Izvodi je praslovenska reč, a izvodi se od indoevropskog korena „per“ odnosno „perk“ koji ima značenje „udariti“ (vrlo snažno, silovito udariti), „rasprsnuti“ i sufiksa „un“ koji označava onoga koji izvršava radnju.

Podsetimo, Ognjen i Mina upoznali su se i zavoleli tokom rada na emisiji, a venčali su se u tajnosti.

- Istina je, venčali smo se. Želeli smo da to bude bez buke i da taj čin ostane samo za nas. Mi smo već živeli brak, sada je samo i na papiru. Ja sam želeo da se Mina preziva kao ja i sada nosi moje prezime, to sto je ostavila na Instagramu i svoje - to vas laže, da znate (smeh). - rekao nam je Ognjen.