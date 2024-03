SVI PRIČAJU O TOME ŠTA SE DEŠAVA U DOMU KOD DŽINOVIĆA OVE NOĆI! Objavljeni i FOTO DOKAZI, ovako nešto niko nije slutio

Haris i Melina Džinović, jedan od naših najpoznatijih estradnih parova, rešili su da stave tačku na svoj brak i da se posle 22 godine ljubavi razvedu.

Haris i Melina Džinović su emotivnu vezu započeli još 2002. godine i dobili dvoje dece, sina Kana i ćerku Đinu, u bračne vode stupili su 12 godina kasnije.

Iako je porodica još pre godinu i po dana doživela krah, slavlje u domu Meline i Harisa Džinovića danas je upriličeno.

Naime, naslednica bračnog para, koji je na brak dug 22 godine stavio tačku, danas je proslavila dvadeseti rođendan.

Kako je naslednica Harisa i Meline ostala da sa ocem živi u porodičnoj vili na Senjaku, slavlje u domu Meline i Harisa Džinovića upriličeno je tim povodom.

Iako možda nisu svi članovi bili okupljeni za porodičnom trpezom, oba roditelja Đini su poželela srećan divan dan.

Haris, koji nema društvene mreže, uradio je to oči u oči, dok se ponosna majka oglasila i na instagramu i uz fotografiju svoje naslednice, napisala:

- Srećan rođendan, ljubavi - napisala je Melina, a nema sumnje da je svojoj naslednici i lično četitala rođendan.

Podsetimo, Iako su važili za skladan bračni par, kako su pisali domaći mediji, oni se nisu slagali oko jedne veoma stvari, a to je načina vaspitanja njihove dece. I dok se njihov sin Kan nije javno eksponirao, ćerka Đina itekako je aktivna na društvenim mrežama gde objavljuje veoma provokativne fotografije, a to se Harisu nikako nije dopadalo i nije to mogao da podnese.

