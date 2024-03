DRAMA! OTKRIVAMO ZBOG ČEGA SU SE DŽINOVIĆI POSVAĐALI! Dodatne muke im stvorila ONA: Haris jednu stvar nije mogao da PRIHVATI

Melina i Haris Džinović imali su turbulentan period zbog razvoda nakon 22 godine zajedničkog života, a dodatne muke im je stvorila ćerka Đina Džinović zbog operacije povećanja zadnjice. Ona se nedavno na privatnoj klinci podvrgla sređivanju pozadine, što je rezultiralo žestokim okršajem između pevača i kreatorke, naročito jer je došlo do komplikacije nakon zahvata.

foto: Instagram/djinadzinovic, Dragana Udovičić

- Haris neće da prihvati da je njegova ćerka stavila silikone u grudi i sada u zadnjicu. To mu je teško palo. Za to krivi Melinu. Smatra da je ona odgovorna što je išla na operaciju, a ima tek 20 godina. Baš su se posvađali. Majka kao majka, podražava ćerku da popravi ono u svom izgledu čime je nezadovoljna, pa je odobrila ovu operaciju, ali Džinović je odbio da finansira tu intervenciju. Problem je nastao tek nakon operacije. Hvala bogu, sada je sve u redu, ali bilo je čupavo. Zakomplikovalo se. To je Harisa još više razljutilo. Bio je uplašen. Kad se Đina oporavila, posavetovao ju je da se zaustavi kad su hirurške intervencije u pitanju - priča porodični prijatelj.

Đina nije bila zadovoljna zadnjicom foto: Printskrin/Instagram

Naslednica pevača narodne muzike i kreatorke je do sada povećala usne i grudi, priča se da je operisala nos i ubrizgala hijaluron u kukove, a sada je sredila i zadnjicu. Ona je o određenim intervencijama govorila i na Instagramu. U februaru prošle godine imala je problema nakon što je povećala usne. U želji da joj izgledaju punije, ubrizgavala je filere, ali je nakon toga imala manje komplikacije. Filer je migrirao, pa se stvorila "grudvica", koju je morala da "istopi". - Topila sam šta mi je migriralo - napisala je tada Đina kratko ispod fotografije koju je objavila na svom Instagram storiju.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Haris Džinović je rekao da ne želi da gleda ćerku kako se pući ili prikazuje zadnjicu u prvom planu. - Detetu, kao ja Đini, mogu govoriti do prekosutra šta je pametno da radi, ali čim se okrene, presvlači se u liftu i ne sluša me. To je valjda tako kad su ti roditelji pod glavom, možeš da radiš šta hoćeš jer ti je sve ostalo egzistencijalno osigurano. Ne bi njima pao Tiktok na pamet da nemaju elementarnih stvari koje čine život. Trebalo bi da ustanu ujutro u pet sati pa da odrade smenu. Sada uzmu mobilni u ruke i on ih vaspitava. Evo, kod mene sedi u sobi i ne izađe po ceo dan da vidi šta mi radimo. Ne možeš 24 sata biti na telefonu, oči će ti ispasti, i onda ta slikanja i postavljanje na Instagram i tako dalje... Ako je to glavna preokupacija, onda ja nisam pametan - kazao je on svojevremeno za bosanske medije.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

Tokom jučerašnjeg dana smo pokušali da stupimo u kontakt s Džinovićima, ali oni nisu odgovarali na naše pozive.

