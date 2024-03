NEDA UKRADEN BILA U GADAFIJEVOM ŠATORU! Otkrila šok detalje susreta: Poklonio joj vredan komad nakita i rekao...

Istaknuta muzička umetnica Neda Ukraden, ispričala svoje utiske o pokojnom Muameru el Gadafiju, pokojnom vladaru Libije.

- Bili smo svedoci totalne brutalnosti, jednog neljudskog okončanja života, bez obzira na to da li je taj čovek bio dobar ili ne - trebalo je narod da mu sudi, ako je trebalo da se sudi - osvrnula se Neda na početku razgovora na Gadafijevo ubistvo, a potom ispričala kako ga je upoznala pre 18 godina.

- Mi smo te 2006. godine dočeni kao bogovi, sa najvećim stepenom uvažavanja, poštovanja. Naravno da je to poštovanje zaslužila, pre svega, Jugoslavija, jer on je bio uz Tita... Bio je lider nesvrstavanja, zemlje koje su pomagale, zapošljavale naše radnike, graditelje, bolničare, lekare, sve zajedno, a da se to vraćalo kroz naftu i sve, kada je bila Jugoslavija nije bilo krize - pričala je Neda i rekla:

- Primljeni smo, dočekani na najvišem mogućem nivou, nije nam falilo ptičijeg mleka. Hteli smo da upoznamo Gadafija, on je kao holivudski superstar. Imao je imidž zvezde, ne samo državnika. Primio nas je u jednom velikom šatoru, predstavili smo se, dala sam mu CD, rekla sam mu da sam pevač iz bivše Jugoslavije, da mi je najpoznatija pesma "Zora je svanula". Rekao mi je:"Znam tu pesmu". Kasnije, pozvano je nas par, da se posebno pozdravimo, da nas pozdravi i počasti. Svi smo dobili vrlo vredne komade nakita. To je vrlo veliki raritet, nisam navikla da me neko kiti zlatom, ni od familije ni od muža. To je svakako neverovatan doživljaj, velika i vredna uspomena na jednog čoveka, državnika... Čovek je toliko voleo i poštovao Jugoslaviju, održao je predavanje kakvo nijedan srpski političar nije rekao o našoj zemljiv.

Kaže da je bila prijatno iznenađena načinom na koji su tamo tretirali žene.

- Svima nama, članovima ženske delegacije, bilo je izuzetno drago koliko smo dobile na značaju. Prvi put se desila modna revija, žene evropske, druge civilizacije, nose neke haljine koje su možda, po njima, previše smele, prozirne ili otvorene. To su bili fantastični, elegantni modeli, divne su to devojke nosile, misice Vesne da Vinče. Ona je bila u delegaciji, Rada Radenović... Dosta je žena bilo tu. Olja Karleuša je ranije završila gostovanje u Libiji, jer je morala da ide. Jako smo uvažene - rekla je Neda, koja je posebno šokirana bila kada je u libijskoj skupštini čula njihovog poslanika kako peva njenu pesmu.

- Doživela sam šok kada je jedan član, uvaženi poslanik, studirao u Zagrebu osamdesetih godina, jer mnogo ljudi iz Libije, Indije i nesvrstanih zemalja studiralo je u centrima u Jugoslaviji... Taj čovek je u skupštini, dok smo obilazili znamenitosti Tripolija i Libije, izašao za govornicu i počeo da peva "Zora je svanula. Šokirana sam bila, znao je od reči do reči. Studirao je u Zagrebu i zahvaljujući toj pesmi upoznao je tada devojku koja se zvala Jadranka, udala se, pa promenila ime u Emina, imaju petoro dece. To je bila za mene neverovatna činjenica, čovek u skupštini Libije peva pesmu "Zora je svanula", od reči do reči.

