"PRAŠTAM KAO HRIŠĆANKA" Seka Aleksić o braku, deci, karijeri, a on joj je ZVEZDA VODILJA: Ne volim kada me neko razočara, ali...

Svetlana Seka Aleksić jedna je od srpskih retkih pevačica koja se ne libe da jasno i glasno kaže šta misli.

Seka užurbano sprema novi album, koji će biti objavljen uskoro, a uz brojne poslovne obaveze ne zapostavlja porodicu, sinove Jakova i Jovana i supruga Veljka, oni su joj uvek na prvom mestu. Posvećena je majka, zadužena uglavnom samo za maženje, dok se njen suprug više brine o vaspitanju dece, prvaku Jakovu pomaže i oko domaćih zadataka. Pevačica je i vernica, zahvaljujući svom duhovniku, ocu Nikoli, trudi se da bude bolja osoba i duhovno napreduje. U duhu hrišćanstva, ume da oprosti, a s vremenom je naučila i da se nosi sa razočarenjima.

Koliko vam se profesionalni život promenio otkako ste dobili sinove, pošto je fokus sada na porodici?

Ne mnogo. Svakako da je porodica uvek prioritet. Oduvek sam znala da uskladim privatne i poslovne obaveze. Uspevala sam u tome jer sam osoba koja ume dobro da se organizuje, pa u tom slučaju sve funkcioniše kako treba.

Kako vaspitavate decu? Da li Jakovu pomažete oko domaćih zadataka?

Pomažem, naravno. Što se tiče vaspitanja, tu tata ima veću ulogu. Ja sam tu da mazim. Jakov je u prvom razredu i još uvek sve učimo, o ponašanju u javnosti, kod kuće, u školi. Deca su mali sunderi, sve upijaju. Trudimo se da usvoje samo najbolje.

Koju muziku slušaju vaši sinovi?

- Nisu se još opredelili. Oni su dečaci koji voze bajs, trotinet, penju se po drveću. Jovan obožava bager, traktor. Vole životinje i jako sam srećna zbog toga.

Koliko vam suprug pomaže?

- Veljko je uvek tu kao podrška, šta god da radim. Srećna sam kada vidim kakav je kao otac, koliko je posvećen našim dečacima.

Među prvima ste govorili o vantelesnoj oplodnji (VTO). Zašto vam je bilo važno da razbijete taj tabu u našem društvu I ohrabrite parove da ne odustaju?

- Vantelesna oplodnja je proces koji je veoma težak ako nemate podršku ljudi oko vas ili partnera. Kod nas su ljudi tek počeli da se edukuju šta je VTO. Zbog toga sam odlučila da podržim parove, pre svega žene. Sve to je zaista vrlo emotivno i morate biti stvarno jaki da prođete celu proceduru.

Da li se vaš organizam promenio posle četrdesete?

- Čini mi se da nije. Sve je stvar životnih navika. Međutim, ja sam se tek sada dozvala pameti da počnem da treniram i pazim na unos hrane. Hedonista sam, pa mi je sve to teško, ali je izvodljivo uz pravu podršku.

Kako uspevate da uskladite sve obaveze?

- Lagano. Prioritet su porodica, treninzi i rad na novom albumu. Želim da sve bude perfektno, jer ne znam drugačije. Nadam se da ću istrajati u svemu i dati publici svoj maksimum.

Da li vas je vera promenila nabolje?

- Nadam se da jeste. Bar se trudim da svakim danom budem bolji čovek.

Imate i svog duhovnika. Koliko vam razgovori s njim pomažu?

- Bez oca Nikole ne bih mogla duhovno da napredujem. On je ta zvezda vodilja svakoga od nas i njegova reč se poštuje. Često kažem da nemam tatu, ali da je otac Nikola punio tu prazninu.

Umete li da praštate u duhu hrišćanstva?

- Apsolutno. Kod mene to možda u početku bude malo teže, ali vrlo brzo sve zaboravim. Ne volim kada me neko razočara, to je jedna posebna vrsta osećanja, mada sam naučila i sa tim da se nosim.

Jeste li trpeli neke posledice zbog ličnog stava?

- Jesam, ali to je sada iza mene.

Koliko je za vas važna sloboda, ova posebno sloboda govora?

- Sloboda govora je veoma važna. Ako nemate mišljenje, kao neke javne ličnosti, ili je vaš stav da je sve slatko i divno, to onda samo govori o vama.

Feministički kulturni centar Befem dodelio vam je priznanje za ločin solidarnosti i podršku mladim ženama. Jesu li vam nagrade bitne?

- Bilo je mnogo nagrada u mom životu i uvek mi je neprijatno da pričamo tome. Kada su me pozvale žene iz Befema koje su mi dodelile nagradu, rekla sam da to sigurno zaslužuje neko drugi, ko se angažovao više od mene. Međutim, po odlasku na dodelu shvatila sam da ima toliko sjajnih žena, žena koje su vredne svake pažnje, a nisam ih znala do sada.

Kako komentarišete to što se sve češće poznate žene oglašavaju u javnosti zbog seksualnog uznemiravanja?

- Skandalozno. Zastrašujuće. Podrška za sve žrtve bilo koje vrste nasilja.

Jeste li vi imali takvo iskustvo?

- Ne.

Razlikuje li se novi album na kome trenutno radite od prethodnih?

- Da, dosta. Mislim da ćemo imati nešto kao zvuk Seka 2000. Veoma se radujem zbog toga.

