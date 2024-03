"POVREĐUJE ME KADA KAŽU DA MI JE TATA MASON" Kaća Grujić po prvi put otkrila kako joj otac zarađuje: Ne mogu da nasledim...

Katarina Grujić godinama je na sceni, i o njenom privatnom životu se dosta pisalo. Neke navodi koji su izlazili u medijima, tiču se njenog oca Gruje - pisalo se da pripada grupi masona. Takođe, navela je i neke priče koje je slušala u medijima o mužuMarku Gobeljiću, sa kojim ima ćerku Katju.

foto: Nemanja Nikolić

- Najveća laž koja je izašla je da je on mason, više puta sam demantovala. Kad je bila hajka oko mog i Markovog venčanja, neko je izmislio kako je "Kaćin otac mason". Oni su prepoznatljivi po tome što nose crno odelo i crnu leptir-mašnu, a na venčanju 500 muškaraca tako obučeno. Mene to povređuje, kada mi neko dira majku, sestru, oca, kao i Marka i ćerku Katju. Oni nisu javne ličnosti, ja jesam i dopustila sam da će nekada da se piše nešto o njima, ali oni nisu ni dužni ni krivi da trpe predstavljanje na ružan način. Ja sam na sve to navikla, i ne živim više od medijskih napisa, nije mi to bitno otkad imam dete. Skroz sam promenila razmišljanje - istakla je na početku Katarina, koja je ponosna na očev uspeh. Takođe, dotakla se toga i da često mediji ističu kako je nasledila neku nekretninu od roditelja.

foto: Privatna Arhiva

- Ja ne mogu da nasledim, moji roditelji su i dalje živi. Mom ocu treba stvarno skinuti kapu za sve što je uradio. Potiče iz Kolašina, malog mesta. Došao je u Beograd, napravio svoju fabriku i uspeo u svemu tome na normalan i čist način. Čovek je sve uradio zbog žene i dve ćerke. Nisam bila bahata, bezobrazna ni razmažena, ali naravno da neke stvari zaslužiš - ispričala je Katarina, koja je smršala deset kilograma.

Kurir/24sedam/Preneo: I.L.

Bonus video:

01:23 GOGA SEKULIĆ I KATARINA GRUJIĆ ŠOKIRANE ODGOVOROM VUKA MOBA! Pevač otkrio usred emisije: Evo sa koliko žena je bio