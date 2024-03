ZLIKOVAC NA FILMU, PRIVATNO DUŠA OD ČOVEKA! Miki Krstović od kiše pobegao u trolu (FOTO)

Jedan od najpoznatijih glumaca, sa 50 godina karijere, Miodrag Krstović (73), publici je poznat po mnogim ozbiljnim ulogama, ali nemamo priliku da ga često vidimo u nekom opuštenom izdanju.

foto: Kurir

Međutim, naš papraco je juče ujutru naišao na glumca na Slaviji.

Prešao je ulicu na pešačkom prelazu i krenuo ka centru. Kiša je padala, pa se zaštitio kišobranom. Delovao je vrlo opušteno i raspoloženo. Ušao je u trolejbus i trudio se da prođe neopaženo, ali mu to nije pošlo za rukom.

foto: Kurir

- To je Miki Krstović, glumac. Dobro se drži. Isti je uživo kao na filmu. Mada na filmu uglavnom glumi zlikovca, a deluje duša od čoveka - samo su neki od komentara koji su se mogli čuti od ostalih putnika u gradskom prevozu. I sam Miki je nedavno prokomentarisao to što uglavnom igra neativca:

foto: Kurir

- Još od mladih dana me zovu da igram takve likove. A sada igram ove momke, takoreći u godinama (smeh). To je verovatno zbog mog izgleda, ne znam. Trudio sam se da ne upadam u fah, ali je činjenica da sam najviše negativaca odigrao - objasnio je on nedavno u intervjuu za Kurir.

01:13:49 SCENIRANJE 02.07.2023. RADA MANOJLOVIC